Cu cine se întelege Pepe cel mai bine după divorțul de Raluca Pastramă. Ce relație are cu o vedetă feminină

Pepe are o persoană apropiată care i-a fost alături după divorțul extrem de neașteptat dintre el și mama celor două fetițe ale sale. Despre cine este vorba și ce relație apropiată are cu una din vedetele feminine extrem de iubite de la noi?

Zvonurile nu încetează să apară despre o idilă dintre Pepe și Raluka. Cei doi sunt colegi de breaslă și unde mai pui că dau nas în nas la emisiunea „Te cunosc de undeva” unde sunt concurenții aceluiași sezon.

Ultima perioadă i-a surprins cu câteva gesturi care au dat de gândit, lucru pe care l-au văzut întâi de toate fanii vedetelor. Mulți s-au întrebat ulterior dacă prietenia lor maschează, de fapt, o relație.

Pepe a dat cărțile pe față după ce au început să apară din ce în ce mai multe zvonuri legate de statusul amoros al acestora. „Am o relație foarte mișto cu Raluka, suntem colegi ne știm foarte bine. O plac, mă place, de câte ori ne vedem ne luăm în brațe, ne pupăm, suntem ok.”, a spus Pepe pe YouTube.

Din păcate, unii dintre cei care îi apreciază au fost chiar și mai nedumeriți decât înainte în urma afirmațiilor artistului, așa că așteaptă cu nerăbdare ca Pepe să-și deschidă sufletul mai mult. Cei care îl iubesc ce celebrul cântăreț de muzică latino sunt curioși când și cu cine își va reface acesta viața după divorțul fulgerător de Raluca Pastramă.

Bărbatul a mărturisit încă după ce a anunțat public faptul că se va separa de mama copiilor săi că e normal ca în viața amândurora să apară cândva alte persoane. Acesta a mai detaliat ulterior că ambii sunt foarte tineri și că au toată viața înainte, așa că își vor mai oferi ocazia să iubească și să fie iubiți. Cei doi se înțeleg foarte bine acum și se ocupă în mod egal de fetițele pe care le au împreună.

„Pe plan personal sunt foarte bine, exact cum ne-am propus de la început, aşa suntem în momentul ăsta. Am spus şi în alte interviuri că dacă au mai fost alte ambiţii, derapaje, nu au fost din partea mea şi nici nu mai contează. Din punctul meu de vedere, lucrurile s-au echilibrat, s-au rezolvat. Am înţeles de la bun început cum stau lucrurile, am respectat decizia şi mergem mai departe, ne creştem frumos copiii şi ne-am înţeles cât se poate de amiabil şi de normal”

