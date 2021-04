Pepe a dat cărțile pe față despre vedeta cu care petrece timp acum: „Am o relație foarte mișto cu ea”

Pepe a fost surprins în multe ipostaze alături de o prietenă bună de-a lui și colegă de la Te cunosc de undeva. Artistul, recent divorțat de Raluca Pastramă, a recunoscut acum ce relație există între el și colega lui.

Pepe a alimentat zvonurile privind o apropiere între el și Raluka. Cei doi nu s-au ferit niciodată să facă gesturi unul față de celălalt. Acum, artistul a spus adevărul despre relația lor.

După ce ultima oară și-au spus vorbe de alint, acum, Pepe vorbește despre ce înseamnă Raluka pentru el.

Cei doi își permit și glume puțin mai deplasate, iar asta s-a văzut atunci când Raluka a postat o fotografie în care i se văd sânii.

Pepe a reacționat imediat și i-a lăsat un comentariu amuzant: „treci acasă că e frig”, la care cântăreața i-a răspuns și ea: „vaaaai”, urmat de câteva emoticoane cu lacrimi de râs.

Deși a divorțat de două luni, Pepe încă poartă verigheta. Artistul a fost văzut fără ea în câteva vloguri, motiv pentru care presa a scris că artistul a renunțat la ea. Pepe a reacționat și a dezvăluit că nu renunță la verighetă.

„Am văzut-o și pe aia cu Pepe a renunțat la verighetă… Mâine o s-o am. Mie mi se pare fix un accesoriu, adică mie îmi place, o s-o port, n-o am acum la mână pentru că am avut filmări și n-am putut s-o port. De vreo 4-5 zile n-am mai pus-o pe mână, dar asta nu înseamnă că mâine n-o pun înapoi”, a mai spus Pepe la BarOnline.