Pepe a primit un mesaj ciudat la TV. Cine l-a atacat pe artist

Pepe a fost înțepat de una din colegele de breaslă care îi este și colegă la un proiect celebru. Ce mesaj i-a adresat aceasta cunsocutului cântăreț de latino și de ce l-a atacat pe artist? Fanii celor doi nu au înțeles ce s-a întâmplat pe scenă.

Pepe, mesaj ciudat primit la TV din partea unei artiste

S-a zvonit de câteva ori că ar forma un cuplu, dar mai ales după cele petrecute nu se mai poate spune acest lucru, consideră mulți dintre urmăritorii lor. Raluka l-a înțepat pe Pepe la „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1.

Cunoscuții artiști s-au tachinat minute bune pe celebra scenă, reușind să surprindă toată lumea cu vorbele aruncate. Deși nu au confirmat sau infirmat vreo idilă, Raluka și Pepe continuă să se tachineze în cadrul proiectului de la Antenă, iar mulți dintre fani consideră că aceste scene fac parte din rolul lor.

Așa s-a întâmplat și aseară, înainte ca artistul să primească de la ruletă personajul pentru ediția ce urmează. ”Te pup, Rulli, ce faci? Vrei să mă încurci?”, a zis Pepe. Raluka a reacționat imediat și l-a comentat pe latino lover la fiecare pas: ”Hai, lasă vrăjeala, că nu vrei să-l încurci”.

”Rulli, dă-mi ceva care să mi se potrivească, măcar să știu de ce mă urăsc ăștia”, a zis artistul. Ulterior, replica brunetei a fost cea care a surprins pe toată lumea: ”Mda. Te iubește ruleta și te iubește Ozana, că altfel…”

Cântărețul a slăbit două kilograme la antrenamentele pentru un personaj special

„La Pepe e cu adevărat cardio ce are făcut, pentru că referinţa lui este un clip în care Mc Hammer face playback şi se concentrează doar pe dans. El trebuie să şi cânte foarte mult, să şi danseze foarte mult. Iar mişcările lui Mc Hammer sunt cumplit de grele!”, a mărturisit Cristi Iacob, în vreme ce Ozana s-a văzut şi ea nevoită să recunoască:

„Vai de capul nostru, la această gală! Are mult de muncă, e foarte greu!”. Are foarte multe cuvinte şi o frazare destul de ciudată! Chiar dacă era în limba română, mi-ar fi fost foarte greu, în engleză nu mai zic!”, pentru ca mai apoi să completeze: „Personajul ăsta e chiar dificil! Am slăbit 2 kilograme repetând pentru Mc Hammer!”.

Cei care îl iubesc pe solist așteaptă cu sufletul la gură noile transformări ale vedetei, mai ales că mulți consideră că merită să câștige marele show. Rămâne de văzut care va fi ultimul rămas în cursa aceasta.