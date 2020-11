Cu cine s-a pozat Vica Blochina pe facebook. Fanii au rămas șocați și au început să o jignească

Vica Blochina a vrut astăzi să-și surprindă fanii de pe Facebook, postând o imagine în care apare însoțită de două femei care se ocupă cu curățenia pe stradă, aducându-le cuvinte frumoase pentru munca lor de a-i menține strada mereu curată.

Cu cine s-a pozat Vica Blochina pe facebook

Vica Blochina nu s-a mai pozat de data aceasta cu alte persoane publice, ci s-a fotografiat alături de două femei responsabile cu curățenia pe strada pe care locuiește.

”Buna dimineata!!! Se muncește la noi pe strada in Forța!! Aceste doamne minunate ma bucura in fiecare zi cu curățenie impecabila la mine pe strada! Va multumesc din suflet!”, a scris Vica Blochina pe pagina de socializare.

Însă fanii nu s-au arătat deloc impresionați de gestul blondinei, astfel că au recurs la comentarii negative.

”Un nou mod de a te baga in seama!Hai sa fim seriosi.O doare pe ea de maturatoare cum ma doare pe mine ca nu are Neti caldura!”, ”Ar fi fost poza frumoasa dacă nu va sprijineati pe doamna din dreapta. Așa ca ma duce cu gândul ca nu aveți respect…” sau ”Ai dat-o, Vica, cata falsitate…la ce te pretezi pentru reclamă si bani, bineinteles”, i-au transmis intrenauții.

În ce relație se află cu Victor Pițurcă

Vica Blochina a devenit cunoscută în România după relația pe care a avut-o cu Victor Pițurcă. Cei doi s-au iubit vreme de 16 ani, timp în care bărbatul era căsătorit. Din relația lor s-a născut, Edan, fiul ei și al lui Victor Pițurcă. Deși a ajuns în prezent să aibă o relație civilizată cu tatăl copilului ei, blondina a afirmat că, dacă ar mai putea da timpul înapoi, s-ar gândi de două ori înainte să mai accepte statul de amantă.

„Sunt o mamă norocoasă, e un băiat frumos și isteț, sunt foarte mândră de el, îmi pare rău că nu am timp să stau mai mult timp cu el. Stă mult cu tatăl lui. Îmi spune că tatăl lui este foarte disciplinat, asta înseamnă că toată nebunia care a fost a trecut. Suntem destul de maturi eu și el, (n. red. Victor Pițurcă), amândoi suntem mai maturi, încât am reușit să ne gândim doar la binele copilului. Eu nu sunt în nici un fel de relație cu Piți, totul se întâmplă doar pentru copil.’, a declarat Vica la Acces Direct, în urmă cu ceva timp. De altfel, ghinionu pe care aceasta l-a avut în dragoste îl pune și pe seama relației pe care a avut-o cu un bărbat însurat.

„Ce s-a întâmplat cândva așa a fost să fie. Plătesc în continuare lucrul acesta, poate de aia sunt și singură, omul are familia lui, pentru că probabil am făcut rău fără să vreau.”, a mai mărturisit Vica Blochina la începutul acestui an.