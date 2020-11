Vica Blochina a ajuns într-o situație disperată. Ce sumă trebuie să plătească urgent: decizia judecătorilor e clară

În urmă cu șase ani, despre Vica Blochina se scria că s-a calificat la plăți restante. Astăzi o regăsim în aceeași postură. Vedeta TV a fost somată de mai multe ori să-și plătească întreținerea și să achite partea sa pentru reparațiile făcute în bloc.

Vica Blochina s-a trezit cu un proces, deschis de administratorul pe care l-a ignorat ani la rândul. Magistrații i-au dat câștig de cauză șefului de bloc după ce au analizat probele depuse de acesta la dosar.

Blondina trebuie să plătească și 555 de lei, penalități pentru întreținerea neplătită în perioada noiembrie 2017 – decembrie 2018, plus 1.000 de lei cheltuieli de judecată. Vedeta poate contesta decizia în termen de 30 de zile, dar acest lucru nu va face decât să amâne momentul executării silite, în condițiile în care instanța deja a decis că este bună de plată.

Vica Blochina era la tribunal și în urmă cu șase ani, din cauza aceluiași motiv, nici atunci nefiind prima dată când ajungea în instanță pentru restanțe la întreținere. Asociația de locatari a blocului în care locuia o dădea în judecată pentru recidivă. Adunase datorii de mii de lei. Recunoștea că a uitat să plătească, dar contesta penalitățile.

„Nu am crezut că problema este atât de gravă. M-am dus la administrație, am încercat să rezolv. Când am văzut care sunt sumele cu adevărat, mi s-a făcut rău”, spunea atunci Vica Blochina.