Rușine mare pentru Vica Blochina. E la un pas să fie dată afară din casă

Vica Blochina, în vârstă de 45 de ani, este pentru a patra oară pe lista neagră a Asociației de Proprietari a blocului în care locuiește. De această dată, fosta iubita a lui Victor Pițurcă a fost acționată în instanță pentru neplata întreținerii și urmează să fie executată silit, fără cale de atac.

Vica Blochina nu-și plătește întreținerea

Vica Blochina este din nou în atenția Asociației de Proprietari, precum și a judecătorilor, după ce a acumulat iar restanțe considerabile la întreținere. Vica locuiește într-un apartament de 100 de metri pătrați din centru Bucureștiului, în valoare de aproximativ 350.000 de euro. Această locuință i-a fost oferită drept cadou de către Victor Pițurcă, pe vremea în care trăiau o poveste de dragoste.

Întreținerea nu este nici ea una ieftină, iar Vica pare să uite des să treacă pragul Administrației pentru a plăti suma și nu de puține oru a rămas în urmă cu plata, în anul 2015 fiind la un pas să fie chiar și dată afară din imobil.

Mai mult, de-a lungul timpului, Vica a avut și mici conflicte cu doamna administrator pe care o consideră o femeie mereu pusă pe ceartă și cu care nu se poate discuta. La rândul ei, femeia este de părerea că blondina nu are o atitudine potrivită.

A fost executată silit

”Este singura persoană din bloc care are datorii atât de mari la întreţinere şi, în plus, e şi rău platnică. Doar dând-o în judecată am reuşit să recuperăm anumite datorii la întreţinere, credeţi-ne că ne-am săturat şi noi de aceste procese. În toamna lui 2017 a avut două popriri cu executare judecătorească pentru datorii în valoare de 17.000 de lei, iar aceşti bani i s-au luat din cont. Bineînţeles că de atunci a acumulat alte datorii şi a trebuit din nou prin Asociaţia de Locatari să deschidem un alt proces pentru a recupera pagubele. Din cauza ei au de suferit şi ceilalţi locatari”, afirma doamna administrator, la începutul lunii ianuarie 2019, pentru Click!, în semn că neplata nu este doar o pură întâmplare, ci ceva care se întâmplă cu regularitate.

Vica a dat uitării certurile cu Administrația, însă nu a renunțat la vechile sale obiceiuri și nici nu acordă multă atenție listelor afișate la avizier. Astfel că fosta balerină a fost chemată din nou în instanță pentru că de luni bune nu a mai plătit întreținerea apartamentului. Vica este obligată să plătească după ce cazul său a ajuns în atenția magistraților de la Judecătoria Sectorului 4, fiind executată silit și fără cale de atac.