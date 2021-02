Cu cine s-a pozat Dan Bittman după despărțirea de Liliana Ștefan. Este una dintre cele mai frumoase femei

Dan Bittman a apărut în preajma unei femei extrem de frumoase. Cu cine s-a pozat solistul trupei Holograf după despărțirea de Liliana Ștefan? Fanii au rămas uimiți de alăturarea celor două personaje.

Nu mai este un secret faptul că Dan Bittman și Liliana Ștefan au decis să meargă pe drumuri separate după 25 de ani de relație. Mulți s-au întrebat de ce în toți acești ani foștii parteneri nu au făcut pasul cel mare și nu s-au căsătorit.

Iată că totul a mers mai rapid între ei când a venit vorba despre despărțire din acest motiv. Mulți speculează că acesta s-ar fi întors la Tania Budi, în preajma căreia a fost surprins. Cu toate astea, fanii blondinei știu că iubește și e iubită de un tinerel cu mulți ani mai mic decât el.

Amintim că femeia e o mare iubire din trecut a celebrului artist, iar acum au decis să iasă împreună în oraș în compania altor prieteni comuni. Solistul trupei „Holograf” povestea cândva că relație dintre el și vedetă a fost una cu năbădăi și scântei. Mai mult decât atât, artistul susținea că a învățat că dintr-o joacă povestea lor s-a transformat în ceva adevărat.

”Ce sunt acum sunt datorită femeilor pe care le-am întâlnit în viaţa mea. De la Tania Budi am învăţat, în primul rând, că o dragoste poate să sfârşească şi într-o prietenie. A fost o dragoste cu năbădăi şi cu scântei. Totuşi, cred că ambii am avut multe de învăţat din relaţia aceea.

Ea a învăţat că nu poate să mă ţină într-un loc, eu am învăţat că o dragoste pornită ca o joacă poate să ajungă foarte serioasă. Asta înveţi de la femei, inteligenţa.”, povestea Dan Bittman în urmă cu ceva timp despre relația cu Tania Budi.

”A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere despre această despărțire, pentru că este și mama copiilor mei. Este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna. Aici recunosc că 100% sunt eu de vină. Tocmai, pentru că e vorba de un act. Nu este nimic să ne ţină. Suntem de 25-26 de ani împreună. În primul rând nici ea nu îşi doreşte. Liliana nu mi-a spus niciodată lucrul acesta. Dimpotrivă, cred că am strica mai mult dacă am încerca să statutăm relaţia…Singura ei întrebare a fost dacă vreau să stau împreună cu ei. Şi am zis «Păi cum, de ce facem copilul, nu ca să fim împreună?». Din momentul ăla a început viaţa mea, adică cealaltă viaţă”

Dan Bittman