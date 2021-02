Dan Bittman a spus tot despre Liliana Ștefan. Ce se întâmplă cu fosta sa soție: e foarte trist

Dan Bittman și Liliana Ștefan, femeie care l-a făcut tată de trei ori pe artist, au trăit o poveste de dragoste departe de ochii lumii, până într-un punct. În timp ce el a fost mereu în lumina reflectoarelor, ea a preferat să fie în spatele lor. Poate și discreția acesteia i-a ajutat să fie o familie mulți ani, iar când nu a mai fost, totul s-a dus de râpă. Starul rock a povestit mai multe despre cele întâmplate între el și fosta soție, într-un interviu pentru Antena Stars.

Dan Bittman, mâhnit că nu se înțelege cu Liliana Ștefan după despărțire. Declarații despre fosta soție

Dan Bittman a recunoscut că relația dintre el și Liliana Ștefan a ajuns la final și că este dezamăgit că nu pot ajunge la un consens. Însă, are speranța că fosta parteneră va reveni la sentimente mai bune și că situația dintre ei se va îndrepta.

„Poate că lucrurile nu sunt încă cele așteptate. Cu Liliana nu am reușit, momentan, spre mâhnirea mea. Sper ca în timp, acest lucru să devină o țintă, să reușesc să am o relație normală. I-am explicat că de dragul copiilor am putea să reușim să ne înțelegem mai bine. Din păcate nu reușim în momentul acesta”, a declarat el la Star Matinal.

De ce nu s-au căsătorit niciodată?

Întrebat despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Liliana, deși formau un cuplu de decenii, cântărețul a precizat că, în realitate, ea a fost cea care a privit cu scepticism acest pas, fiind de părere că secretul unei relații nu stă într-o căsnicie.

„Nu vedem verighetă pentru că într-un fel mie mi se pare o dată că e o întrebare venită după foarte mulți ani și este inutil sincer. Adică mi se pare o chestie inutilă. Am văzut foarte mulți oameni cu verighetă care au schimbat-o de câteva ori. Ce am făcut? Adică unde-i adevărul? Îți spun cu toată sinceritatea că nu mi-am dorit niciodată să fiu căsătorită. La fel ca și cu mersul la evenimente sau la emisiuni.

Adică pentru ce? Dacă putem sta foarte bine și așa, ce rost are să schimbăm? Așa am fost eu. Sincer nu m-am gândit niciodată la asta. Mi se pare că am alte priorități, mi se pare o chestie oarecum deseută”, și-a spus părere Liliana Ștefan, într-un interviu pentru Libertatea.