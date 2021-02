Dan Bittman, mesaj emoționant despre tatăl său. Ce s-a întâmplat în ultimii ani din viața părintelui său

Dan Bittman nu mai are nevoie de nicio prezentare. Însă, cu toate că este extrem de cunoscut tot mai apar detalii neștiute despre celebrul artist. Ce dezvăluiri emoționante a făcut vedeta despre tatăl său.

Dan Bittman este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi. Cu o carieră de zeci de ani în spate, cântărețul continuă să surprindă cu fiecare apariție a sa.

Recent, artistul a vorbit într-un interviu despre viața lui de familie, mai exact despre ralația sa cu tatăl său. Vedeta spunea că deși, de-al lungul vieții a avut o relație destul de distantă cu tatăl său, după ce a devenit la rândul sau părinte, relația cu tatăl său s-a schimbat, ei doidevenind mult mai apropiați.

Cu toate că au trecut deja nouă ani de când Dan Bittman și-a pierdut tatăl, acum îl înțelege mult mai bine, iar asta se întâmpla de când a devenit la rândul sau părinte.

Artistul a mărturisit că timpul petrecut cu băieții lui nu este suficient. Totodată, în interviul acordat Antena Stars a dezvăluit că acum a realiazat cât seamănă cu tatăl său, el fiind la fel de exigent cu copiii lui. Dan Bittman si textiera Liliana Ștefan au împreună trei băieți. Cuplul s-a destrămat după mai bine de 20 de ani de relație.

Relația dintre artist si tatal acestuia a fost una destul de distanta, după cum declara chiar el. Tatăl cântărețului l-ar fi iubit foarte mult pe caesta, cu toate astea nu a știut să-si exprime dragostea si sa-si arate sentimentele. Dan Bittman sustine că acum se identifica cu părintele său, din acest punct de vedere.

„Cu tata am avut o relație mai rece. (…). De ceva vreme sunt despărțit de mama copiilor și încep să fiu tată de weekend și de jumătate de săptămână, așa cum am convenit. Nu este ceea ce mi-aș dori, aș vrea o relație permanentă. Tata era ca mine, era berbec, și nu știa să-și exterirozeze sentimentele. Am aflat că el ținea foarte mult la mine, iar în ultimii ani ai vieții lui ne-am înțeles foarte bine. În copilărie, poate, era mai exigent, așa sunt și eu cu copiii mei. Pentru că vreau să le meargă bine”, a declarat Dan Bittman la Antena Stars.