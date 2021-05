Cu cine s-a întâlnit Iulia Vântur cum a ajuns în România. E cea mai importantă persoană din țară

Iulia Vântur s-a întors în România! Deși vedeta trăiește o poveste de mulți ani cu Salman Khan și s-a mutat în India, situația dramatică de acolo a făcut-o să se gândească mai bine și să petreacă puțin timp și la noi în țară. Imediat cum a ajuns, aceasta s-a văzut cu o persoană extrem de importantă pentru ea.

Fanii s-au bucurat enorm atunci când au aflat că frumoasa Iulia Vântur s-a decis să se reîntoarcă acasă, dar au avut dubii cu privire la cum decurge relația ei cu Salman Khan. Se pare că această decizie luată de vedetă nu are legătură cu relația ei, căci povestea de dragoste pe care o trăiește cu starul este la fel de intensă ca în prima zi.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, blondina vorbea despre provocările întâlnite în India, dar și despre faptul că a încercat de Paște să respecte anumite tradiții din țara noastră. Cât despre întoarcerea ei în România, pe atunci ea povestea că momentul în care se va reuni cu oamenii de aici va veni foarte curând.

„Situația e dramatică aici în India, în fiecare zi aud de cineva care ajunge la spital. Am o prietenă, e în spital și are nevoie de oxigen. Sper să se rezolve lucrurile așa, ușor. Am încercat să fac ouă vopsite natural, dar nu au ieșit prea bine. Am încercat să fac ca acasă, nu a mers. Până la urmă am vopsit ouăle cu vopsea acrilică. Voi veni în curând acasă”, a completat celebra blondină, la PRO TV.

Nu a mai durat mult timp și Iulia Vântur s-a întors acasă. Vedeta a dus dorul familiei, mai ales de sărbători, iar pandemia a făcut ca aceasta să nu poată să își vadă rudele atât de des precum și-ar dori. Prima persoană pe care a văzut-o când s-a întors în România a fost mama ei, iar întâlnirea a fost una emoționantă, documentată pentru fanii ce o urmăresc pe rețelele de socializare.

Iulia Vântur se află de mult timp în India și se bucură de o carieră de succes și de o relație cu un star internațional ce o face fericită în fiecare zi. S-ar spune că are parte de viața perfectă, dar puțină lume știe cât de greu i-a fost și ce provocări a avut de întâmpinat, mai ales pentru că a stat departe de oamenii dragi. Întoarsă în România, aceasta a oferit detalii la emisiunea ‘Sinteza Zilei’ de la Antena 3 despre cum s-a obișnuit cu schimbările.

„Oricât de greu ar fi şi oricât de jos de ajungi, din punct de vedere emoțional, nu faci decât să găsești putere pentru a te ridica şi mai sus. Am învățat că sunt puternică acolo, am învățat că mai am pe mine și asta este cea mai bună lecție, este lecția vieții mele.

Am învățat că mă am pe mine. Indiferent de situație, oriunde aș fi în lumea asta, eu mă am pe mine și ştiu că am cu ce și, știu că voi fi bine indiferent de situație.

Da, au fost momente în care aveam nevoie de părinți și aveam nevoie de prietenii mei de-o viață. Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut. Dar mi-am dorit să ajung acolo. A fost o alegere pe care am făcut-o cu bună știință.”, a zis vedeta.