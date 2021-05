Iulia Vântur surprinde pe toată lumea: ‘Mă întorc acasă’. Ce se întâmplă în relația cu Salman Khan

Veste incredibilă în showbizul românesc. Iulia Vântur a făcut un anunț care i-a șocat pe toți fanii săi. Frumoasa blondină a declarat că se va întoarce în România cât de curând, lucru care i-a făcut pe internauți să se întrebe dacă sunt probleme în relația vedetei cu Salman Khan. Ce se întâmplă în relația ei cu actorul indian.

Ei bine, nici vorbă să existe vreo problemă între cei doi amorezi. Se pare că povestea de dragoste dintre Iulia Vântur și celebrul actor de la Bollywood este la fel de intensă ca la început. Cei doi sunt împreună de șase ani de zile și se înțeleg de minune. Cu toate astea, fosta prezentatoare de la „Dansez pentru Tine” a anunțat că se pregătește să revină pe meleagurile românești.

Într-un interviu acordat recent, Iulia Vântur a spus că participă la un nou proiect, alături de iubitul ei. Mai exact, este vorba despre o nouă piesă lansată pentru un film în care joacă Salman Khan.

„Fac bine, am lansat deja noua piesă din film, Seeti Maar, și a făcut bine. De șase zile a făcut 80 de milioane de vizualizări deja (n.r. – între timp a ajuns la 90 de milioane). Mă uit cum crește și nu se oprește. Piesa e din noul film al lui Salman Khan care urmează să se lanseze săptămâna viitoare.

Cât privește situația pandemică din India, frumoasa Iulia Vântur a mărturisit că este foarte îngrijorată, în special pentru că o bună prietenă de-ale sale s-a infectat cu noul coronavirus și este, în prezent, internată în spital, unde primește toată atenția medicilor.

De asemenea, artista a dezvăluit că se va întoarce foarte curând în România.

„Situația e dramatică aici în India, în fiecare zi aud de cineva care ajunge la spital. Am o prietenă, e în spital și are nevoie de oxigen. Sper să se rezolve lucrurile așa, ușor.

Am încercat să fac ouă vopsite natural, dar nu au ieșit prea bine. Am încercat să fac ca acasă, nu a mers. Până la urmă am vopsit ouăle cu vopsea acrilică. Voi veni în curând acasă”, a completat celebra blondină, la PRO TV.