Iulia Vântur, dezvăluiri sfâșietoare despre mutarea în India. Ce lecție majoră de viață a învățat

Relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan merge din ce în ce mai bine. Fosta prezentatoare de la PRO TV și-a luat inima în dinți și a decis să-și urmeze alesul inimii până în patria acestuia, acolo unde cei doi amorezi trăiesc pe picior mare. Iulia Vântur a avut mult curaj atunci când a decis să lase totul în spate pentru a merge pe calea fericirii, un drum anevoios dar frumos. Ce lecție majoră de viață a învățat vedeta.

Întoarsă de câteva zile în România, Iulia Vântur a fost invitată în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 unde a vorbit despre cât de grea a fost, de fapt, schimbarea pentru ea și cum s-a adaptat stilului de viață din India. Deși este fericită de mai bine de șase ani alături de celebrul actor de la Bollywood, frumoasa blondină a mărturisit că i-a fost tare dificil să lupte cu dorul de familie și casă.

„Oricât de greu ar fi şi oricât de jos de ajungi, din punct de vedere emoțional, nu faci decât să găsești putere pentru a te ridica şi mai sus. Am învățat că sunt puternică acolo, am învățat că mai am pe mine și asta este cea mai bună lecție, este lecția vieții mele.

Am învățat că mă am pe mine. Indiferent de situație, oriunde aș fi în lumea asta, eu mă am pe mine și ştiu că am cu ce și, știu că voi fi bine indiferent de situație.

Da, au fost momente în care aveam nevoie de părinți și aveam nevoie de prietenii mei de-o viață. Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut. Dar mi-am dorit să ajung acolo. A fost o alegere pe care am făcut-o cu bună știință.