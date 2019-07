Cu cine joacă Simona Halep în optimi la Wimbledon. Prima reacție după victoria cu Azarenka

Simona Halep a învins-o în turul 3 pe Viktoria Azarenka, scor 6-3, 6-1 și s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon. Chiar dacă a învins-o categoric pe sportiva din Belarus, numărul 7 mondial a rămas cu picioarele pe pământ și a declarat după meci că nu a fost atât de ușor pe cât o arată scorul.

Cu cine joacă Simona Halep în optimi la Wimbledon

Simona Halep s-a calificat în optimi la Wimbledon și urmează să joace împotriva învingătoarei dintre slovena Polona Hercog (locul 60 WTA) şi americanca Cori Gauff (locul 313 WTA). O veste bună pentru sportiva noastră este că una dintre cele mai puternice jucătoare, Caroline Wozniacki, a fost eliminată în turul 3, deci nu o va întâlni în drumul spre trofeu.

„Nu a fost atât de uşor precum o arată scorul. M-am simţit foarte bine pe teren, am fost pozitivă şi încrezătoare. E greu mereu să joci împotriva ei. Mă simt mai bine acum decât în meciurile trecute, am crescut nivelul şi am multă încredere. Abia aştept meciul următor”, a declarat Simona Halep.

Întrebată despre viitorul ei meci la Wimbledon, cel din optimile de finală, constănțeanca a spus că nu urmărește tabloul turneului.

„Antrenorul meu va analiza viitoarea adversară, eu nu ştiu cu cine voi juca. Nu mă uit pe tabloul de concurs. Dacă nu te uiţi, nu simţi presiunea. Eu vreau de fiecare dată să arăt cea mai bună versiune a mea pe teren, la asta mă concentrez”, a spus Simona.