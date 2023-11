Cu cine a fost surprins Marian Olteanu la premiera ”Miami Bici 2”: ”Am tatonat oricare alt teren în afară de actrițe” VIDEO EXCLUSIV

Marian Olteanu e conștient de capitalul de simpatie dobândit prin prisma personajului David Pribeagul, pe care îl interpretează în ”Clanul”, serial difuzat în această seară, de la 20.30, la Pro TV. Dacă în urmă cu ceva vreme actorul susținea că este singur, în prezent situația pare că s-a schimbat. Citește mai departe, și află, în exclusivitate, cu cine a fost surprins Marian Olteanu la premiera ”Miami Bici 2”.

Marian Olteanu a vizionat, zilele trecute, filmul ”Miami Bici 2”, în compania unei femei, pe care o ținea de mână.

Discret în ceea ce privește viața personală, actorul din ”Clanul” s-a rezumat să ne spună că în ultimii ani a preferat să se implice în relații cu partenere din afara domeniului său de activitate. Încă din studenție, el își dorea copii și a rămas constant la acest capitol.

Marian Olteanu își dorește în viața reală să experimenteze rolul de tată și i-ar surâde ideea să aibă o fată și un băiat.

Prezent la Gala Luxury, zilele trecute, a confirmat că a văzut filmul în compania prietenei sale, nedorind să intre în detalii, recunoscând că “La un moment dat, mi-ar plăcea să am un bebeluș al meu, de ce nu doi?”

Playtech Știri: În viața reală, îți dorești să experimentezi statutul de tată?

Marian Olteanu: Îmi doresc de mult să fiu tată. Eu din facultate tot ziceam, nu era o glumă. În facultate, mai ales la artiști, care își aleg meserii vocaționale, se mai distrează lumea, mai ales în cămin.

Eu am stat și în cămin 5 ani de zile. Și stând cu colegii mei de cămin, de cameră acolo, la un moment dat vorbeam noi, ca băieții, de-ale vieții. Și în viețile noastre de acum 10-12 ani, vorbeam de a fi tătici. Și la ideea asta am zis, în beția mea de atunci, eu deja îmi iubesc copiii nenăscuți. Așa că da, la un moment dat, mi-ar plăcea să am un bebeluș al meu, de ce nu doi?

De ce să nu am și o fată? Și când eram mai mic parcă îmi doream să am o fată, să fie blondă cu ochii albaștri așa ca mine, am mai crescut un pic, m-am mai maturizat și eu cât de cât și parcă acum mi-ar plăcea să am băiat, dar acum de ce să nu îi am pe amândoi?