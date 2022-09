Cine este Marian Olteanu, noul actor din serialul „Clanul” de pe Pro TV. Tânărul îşi face singur cascadoriile: „Mă bag cu mare drag”

Marian Olteanu este unul dintre personajele principale ale serialului „Clanul”, de la Pro TV. El este deja un nume cunoscut pe scena teatrelor din țară, iar în serial va interpreta rolul lui David, unul dintre personajele principale pozitive. Tânărul își face singur cascadoriile și nu se dă în lături de la nimic.

Pe Marian Olteanu, telespectatorii îl pot cunoaște azi, în serialul Clanul, de la Pro TV. Actorul își face singur cascadoriile, chiar dacă, în trecut, a avut parte și de adevărate peripeții, pe scena Teatrului Mic din București.

Actorul susține că nu are fobii, în afară de teama de întuneric care îi dispare rapid atunci când se află la filmări. Iar la capitolul curaj, Marian Olteanu susține că stă foarte bine.

„Nu cred că am vreo fobie. De fapt, cred că în viața personală am așa niște temeri mici de tot legate de frica de întuneric. Se mai întâmplă rar, dar se întâmplă. Dar când joc nu mai am nimic. Dispare orice fel de teamă. Dispar toate fricile. Nici cu înălțimea nu am nicio problemă.

Uite acum mi-am adus aminte că la teatru, înainte să se închidă stagiunea, am avut un spectacol și am căzut cu decorul de la 3 metri și jumătate. Nu am frică de înălțime. Cei din sală nu au avut nicio reacție, nu au sunat la 112. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Am justificat momentul.

Am avut norocul că totul s-a întâmplat pe semiîntuneric și când s-a aprins lumina o parte din decor era căzut și eram dispărut din scenă”, a mai povestit tânărul pentru sursa citată.