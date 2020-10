Cu cine a fost surprins Ion Dichiseanu în public. După 12 ani, actorul nu o poate uita

Deşi sunt despărţiţi de aproape 12 ani, Ion Dichiseanu nu o poate uita. Marele actor a fost surprins de paparazzi la cumpărături alături de o fostă mare iubire.

După o căsnicie de 22 de ani, Ion Dichiseanu şi Simona Florescu au divorţat, în 2008, spre surprinderea tuturor. Ce doi s-au cunoscut la Galaţi, în 1985, unde cântăreaţa în vârstă de 19 ani participa la un concurs de interpretare. A fost dragoste la prima vedere, aşa că au luat decizia să se căsătorească la puţin timp de la prima întâlnire.

“Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă.

De curând, marele actor a fost surprins de paparazzii Click la cumpărături alături chiar de fosta soţie, dar şi de fiica celor doi, Ioana, şi nepoţica, Anastasia. În vârstă de 52 de ani, Simona Florescu arată mai bine ca niciodată, iar Dichiseanu (86 de ani) este elegant, ca întotdeauna.

În ciuda separării, cei doi au decis să rămână în relaţii de prietenie de dragul iubirii care i-a legat, dar şi a fiicei lor.

Deşi au trecut 12 ani de la divorţ, aceştia nu au mai avut alţi parteneri. Fosta doamnă Dichiseanu povestea, în urmă cu câţiva ani, că nu crede că va mai simţi iubire pentru un alt bărbat.

“Mi-e foarte greu să mai iubesc. Pe măsură ce am înaintat în vârstă, am devenit mult mai pretențioasă. Văd lucrurile altfel, mi-e foarte greu. Nu am întâlnit bărbatul care să mă facă să mă îndrăgostesc. Marea mea greșeală a fost că după divorț, am făcut mereu comparație cu Dichi. Mi-aș dori să găsesc bărbatul care să știe să se poarte cu o femeie, cum o făcea Dichi”, a mărturisit Simona Florescu pentru Libertatea.