Ce se întâmplă cu Ion Dichiseanu, la 86 de ani. Actorul a rupt tăcerea

La cei 86 de ani, maestrul Ion Dichiseanu este extrem de activ, iar pentru el perioada de izolare a fost cumplită. A avut noroc însă cu nepoțica sa, Anastasia, care i-a făcut perioada mai frumoasă și plină de fericire. Acum, actorul a vorbit despre primul film pentru copii în care va juca, și anume ”Fabrica de ciocolată”, în regia lui Cristian Radu Nema.

Ion Dichiseanu, un nou proiect artistic

Lui Ion Dichiseanu i-a fost teamă de virus, motiv pentru care a respectat toate măsurile impuse de autorități. Merge cu mască de protecție pe față și chiar a refuzat anumite invitații.

”Îmi este încă frică, umblu cu mască. Prietenii m-au invitat la Călăraşi unde sunt cetăţean de onoare, dar nu m-am dus. Nu sunt fricos din fire, dar trebuie să am grijă de mine şi de nepoţica mea. Vreau să am conştiinţa împăcată că totul e bine. M-aţi întrebat dacă iau tratament? Eu să iau tratament?! Doamne fereşte, mai beau câte un whisky, iar noaptea, înainte de culcare, chefir sau ceai de noapte bună!”, a spus Ion Dichiseanu pentru Click!.

Primul lucru pe care l-a făcut când a ieșit din izolare a fost să facă mișcare, mărturisește acesta. Merge până la biserică, apoi se întoarce.

”Biserica e vizavi de balcon, ascult slujba de pe balcon. Îmi fac rugăciunile înainte de culcare, îi mulţumesc lui Doamne, Doamne. E importantă credinţa în Dumnezeu. Ginerele meu face Teologia acum şi pot să spun că am ajuns să percep altfel lucrurile”.

Va juca în ”Fabrica de ciocolată”

Ca oricărui actor, viața artistică i-a lipsit enorm, însă acesta este implicat într-un nou proiect, și anume, un film pentru copii, regizat de Cristian Radu Nema.

”Ca oricărui actor, da. Dar prietenul meu, Cristian Radu Nema, m-a distribuit cu rol prinicipal în filmul pentru copii intitulat „Fabrica de ciocolată”. Va fi un film excepţional, mai ales că la noi nu s-au mai făcut astfel de filme de la „Veronica” încoace, un film pe care să îl vezi la cinema la mall.

Filmările vor avea loc la Braşov, într-un apartament interbelic superb, iar eu voi fi directorul acelei fabrici. La final de iunie vor începe filmările şi mă bucur enorm că am un astfel de rol, pentru că până acum am avut numai roluri de băiat rău, am fost ba Generalul Nuţă, ba procuror, numai roluri în care apar ca om rău. Eu în realitate sunt un om bun, generos, sau cum mai spune fata mea „sunt bleg”, ca să mai zâmbim un pic, din păcate în vremurile noastre bunătatea este confundată cu altceva. Abia aştept să joc, sunt entuziasmat precum un copil, iar în Radu am mare încredere. Cel mai talentat om!”, a mai spus maestrul Ion Dichiseanu.