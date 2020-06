Ion Dichiseanu, direct în spital de la filmări. Detalii despre ce s-a întâmplat cu îndrăgitul actor

Ion Dichiseanu a ajuns la un spital de lângă Deva cu trei coaste rupte. Acest eveniment a avut loc în urma unui accident care a avut loc în timpul filmărilor pentru „Burebista” și „Dacii”.

Ion Dichiseanu, direct în spital de la filmări

Astfel, în timpul filmărilor pentru ”Burebista” și ”Dacii”, actorul Ion Dichiseanu, acum în vârstă de 86 de ani, a suferit un accident. Conform Antena Stars, în timpul filmărilor, în timp ce Ion Dichiseanu se afla călare, armăsarii s-au luat la bătaie. Maestrul Ion Dichiseanu a căzut atunci de pe cal, alegându-se cu lovituri, trei coaste rupte și două fisurate.

Apoi, imediat actorul a fost dus la un spital de lângă Deva, cel mai apropiat de locul în care se desfășurau filmările. Acolo, maestrul a primit îngrijiri medicale și preț de aproximativ 14 zile, a stat internat în spital.

Iar la două săptămâni de la accindent, Ion Dichiseanu s-a întors din nou pe platoul de filmare. Deoarece încă purta bandajul și nu avea voie să mai urce pe cal, s-a făcut o imprivizație: a filmat într-o mașină decapotabilă.

Este implicat într-un nou proiect

Ion Dichiseanu este, în prezent, împlicat într-un nou proiect artistic, și anume, un film pentru copii, regizat de Cristian Radu Nema.

”Prietenul meu, Cristian Radu Nema, m-a distribuit cu rol prinicipal în filmul pentru copii intitulat „Fabrica de ciocolată”. Va fi un film excepţional, mai ales că la noi nu s-au mai făcut astfel de filme de la „Veronica” încoace, un film pe care să îl vezi la cinema la mall.

Filmările vor avea loc la Braşov, într-un apartament interbelic superb, iar eu voi fi directorul acelei fabrici. La final de iunie vor începe filmările şi mă bucur enorm că am un astfel de rol, pentru că până acum am avut numai roluri de băiat rău, am fost ba Generalul Nuţă, ba procuror, numai roluri în care apar ca om rău. Eu în realitate sunt un om bun, generos, sau cum mai spune fata mea „sunt bleg”, ca să mai zâmbim un pic, din păcate în vremurile noastre bunătatea este confundată cu altceva. Abia aştept să joc, sunt entuziasmat precum un copil, iar în Radu am mare încredere. Cel mai talentat om!”, a spus maestrul Ion Dichiseanu pentru click.ro, în urmă cu ceva timp.