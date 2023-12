Cu ce vedetă de televiziune își dorește Alexandra Dumitru să lucreze: “Mi se pare un etalon de femeie stilată” EXCLUSIV VIDEO

Alexandra Dumitru, câștigătoarea sezonului 8 “Bravo, ai stil” țintește la o carieră în televiziune. Născută la Slatina, dar stabilită de câțiva ani în București, bruneta consideră că dacă îți dorești ceva cu ardoare, universul lucrează. După ce a câștigat show-ul de modă de la Kanal D, Alexandra visează la postul de coprezentatoare, iar modelul ei în televiziune este Teo Trandafir. În prezent vedeta nu mai are emisiune pe micul ecran, ci doar la radio, iar bruneta își dorește cu ardoare să o cunoască pe Teo și să aibă ocazia să învețe meserie de la ea.

Cu ce vedetă de televiziune își dorește Alexandra Dumitru să lucreze

Alexandra Dumitru este make-up artist și are propriul business. Câștigătoarea “Bravo, ai stil”, mai are în plan o afacere în online, dar este și în tratative pentru un podcast cu și despre oameni stilați, proiect care se pare că ar avea șanse mai mari să se concretizeze înaintea celui în televiziune.

Cum ai scăpat de accentul oltenesc?

Să știi că nu am nicio idee. Și când vorbesc foarte mult și foarte repede, îmi mai scapă un ”fusăi”, ”mâncai”, ceva și nu mi-e rușine absolut deloc. Din contră, îi sfătuiesc pe toți care vin din provincie să-și păstreze cât de mult pot accentul. La mine a fost o chestiune așa, involuntară, luând contact cu foarte mulți oameni care nu mai erau de acolo și le furi vorba cumva.

La ce vârstă ai venit în București? Ai făcut facultatea aici? Cum te-ai adaptat la viața din Capitală? Ai stat cu chirie?

Da, am stat cu chirie. M-am mutat împreună cu mama, tatăl meu era plecat în străinătate, ne-am mutat amândouă aici, în București, și am zis: asta e, luăm viața de la zero, vedem ce se întâmplă. Am venit la facultate. Am terminat Universitatea din București, Facultatea de Geografie, secția Turism.

A fost un parcurs greu, pentru că Slatina fiind un oraș mic, te deplasai pe jos de colo colo. Eu aveam mașină, dar mi-era greu cu mașina și trebuia să merg cu metroul, obișnuiește-te cu metroul. Și a fost așa un cumul de experinețe noi pe care le-am îmbrățișat. Mi se pare că asta e viața de fapt: să te arunci așa într-o mare de lucruri noi și să le experimentezi oricând ți se oferă și a fost frumos.

Aveam impresia când am venit aici că nu mă cunoaște nimeni, ce frumos e la București că nu te știe nimeni, nici vântul, nici pământul cum s-ar spune la noi în popor. Ia uitați-mă aici, acum mă știe toată lumea din nou. Fac ce fac și tot aici ajung!

Alexandra Dumitru: “Ca să ai o catedră mai bine plătită în România, trebuie să ai studii superioare”

După facultate, ai apucat să profesezi? Care era visul tău?

Nu, eu am terminat liceul pedagogic și mă gândeam la un moment dat ca un plan C în cazul în care nu o să fac nimic nici pe partea asta de beauty, ce fac eu acum make-up sau modă nu o să meargă, să am un plan de rezervă.

Și planul de rezervă era să mă fac învățătoare sau educatoare, poate că nu v-ați așteptat la asta, dar da. Și ca să ai o catedră mai mare și mai bine plătită în România, trebuie să ai studii superioare și într-un domeniu care se studiază în școală.

Și am ales geografia pentru că în perioada aceea cu bacul mi-a plăcut foarte mult, am dat bacul la geografie. Și așa s-au sudat toate lucrurile și am ajuns la direcția asta. Dar în momentul ăsta nu mă mai văd făcând asta, sunt total pe altă nișă și mă bucur enorm.

Alexandra Dumitru: ”Teo Trandafir mi se pare un etalon de femeie stilată si cu toate cuvintele la ea în orice situație”

Ești și antreprenor. Cum ai pornit afacerea?

A fost un parcurs destul de complicat, pentru că nu aveam habar cu ce se mănâncă toată treaba. Eu știam să machiez și atât. Nu știam cum se manageriază un astfel de loc, cum trebuie să plătești facturi, cum trebuie dai niște ștate de plată, toate lucrurile care sunt în spatele unui business și le-am învățat și pe astea treptat și la 23 de ani să ai propriul tău business nu mi se pare un lucru de ici de colo.

Mi se pare un lucru destul de mare și sunt mândră de mine și, de ce nu, mă mai așteaptă încă un alt business în stand-by, o să auziți de mine foarte multe lucruri.

În ce domeniu va fi business-ul?

E pe partea de online, un site de vânzare de produse.

Ce model ai în televiziune? Îți dorești o carieră în domeniu.

Sunt extrem de fascinată de Teo. Teo mi se pare un etalon de femeie stilată si cu toate cuvintele la ea în orice situație, se vede atât momentul ăla în care știe să fie empatică și să pună suflet, dar și momentul în care știe să pună punctul pe i când e cazul.

E genul meu de femeie din toate punctele de vedere și visam la un moment dat că mi-ar plăcea să fiu coprezentatoare lângă ea, am ce să învăț de la ea.

Poate sunt șanse să ți se îndeplinească visul, având în vedere că ea este într-o pauză pe micul ecran și poate revine cu un nou format, cine știe!

Ar fi minunat pentru mine să stai lângă un om cu atâta experiență și cu asemenea carieră de anvergură, să fii un novice și să înveți de la unii dintre cei mai buni.

Ai avut ocazia să o cunoști personal?

Până în momentul ăsta nu, dar sunt sigură că o să se întâmple la un moment dat, indiferent că este poate la un eveniment, în restaurant sau poate pe aceeași canapea într-o emisiune de televiziune. Sunt sigură că dacă eu îmi doresc, asta o să se și întâmple.

Alexandra Dumitru își dorește un podcast cu și despre oameni stilați

Ce faci cu premiul de la Bravo, ai stil? În ce investești banii?

Bineînțeles că o să-i investesc în mine și în cariera mea atât de make-up artist, cât mai e un plan de online, pe care aș vrea să mi-l realizez, încă e în discuții, încă e în faza de proiect și de gândire, dacă se poate sau nu realiza: un podcast în online, să vorbesc cu și despre oameni stilați și ar fi o plăcere pentru mine.

Cunosc foarte multe femei și mulți bărbați care sunt la nivelul la care ai ce să înveți de la ei și ai de ce să îi asculți.

Video: Dorin Marinuș

