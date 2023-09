Alexandra Dumitru, câștigătoarea “Bravo, ai stil”, despre tensiunile din culise. Ce se întâmpla când nu erau filmări: „Reacție colerică” EXCLUSIV VIDEO

Alexandra Dumitru a fost desemnată cea mai stilată femeie din România în urma câștigării celui de-al optulea sezon “Bravo, ai stil”, show-ul de modă de la Kanal D. Tânara a primit coroana mult râvnită, care a venit la pachet și cu premiul de 100.000 lei. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Alexandra ne-a spus care au fost cele mai grele momente pentru ea pe parcursul săptămânilor de filmări și cum a reușit să nu se lase afectată de informațiile apărute în online. Deși în marea finală, Iris, una dintre finaliste, și considerată de brunetă drept prietena ei, nu a felicitat-o, ulterior fetele au revenit la sentimente mai bune, ele tranșând lucrurile la o întâlnire, care a avut loc după terminarea emisiunii de la Kanal D.

Alexandra Dumitru, câștigătoarea “Bravo, ai stil”, despre dedesubturile emisiunii

Alexandra Dumitru este fericită că și-a îndeplinit visul și a câștigat marele premiul pus la bătaie în show-ul de modă, însă acum se concentrează pe construirea unei cariere în TV. Momentan nu are un proiect, dar așteaptă oferta care să i se potrivească mănușă.

Felicitări, Alexandra! Ai pornit cu dreptul în competiția de la “Bravo, ai stil” și ai ieșit învingătoare. Cine te-a determinat să te înscrii la concurs?

Nu m-a determinat nimeni. Nimeni nu a știut când eu m-am înscris la casting și când am dat castingul, nici măcar mama nu a știut, pentru că ea era așa puțin sceptică în privința emisiunii. Se gândea lasă, cum o să te descurci tu cu hainele, dar câtă energie o să lași acolo din sufletul tău.

Indiferent, oricât ai vrea, pui suflet în ceea ce faci, când vezi că intervin tot felul de discuții și așa mai departe, lași și pierzi câte puțin din tine. Norocul meu este că am multă, prea multă energie și am avut de unde să dau și fetelor de lângă mine și oamenilor din platou și celor de acasă.

Așa că am scăpat cu bine din acest cumul de stres și de energie poate de multe ori ușor negativă din partea oamenilor de pe lângă mine, care stăteau tot pe scaunele alea.

Alexandra Dumitru: “Fata pe care eu o consideram prietena mea din emisiune, nu a venit să mă felicite”

Ce te-a deranjat cel mai tare din ce s-a întâmplat pe parcursul acestui concurs? Ce te-a făcut să suferi și cum te-ai mobilizat să nu te lași copleșită?

Au fost niște discuții pe care le-am avut cu una dintre concurente, discuții pe care le-a iscat în mediul online și erau foarte neadevărate, invenții, doar ca să-mi facă mie rău și să-mi strice imaginea.

Și în momentul ăla efectiv aveam impresia că eu nu pot să mă apăr, pentru că nu voiam nici să îi dau prea mult nas, la modul să vorbesc cu ea și să ne spălăm rufele în online, când noi trebuia să discutăm ce aveam de discutat în emisiune și să ne oprim acolo dacă se poate. Ea nu a putut să treacă peste lucrul ăsta și a trebuit să mai vorbească și în online și invenții, bineînțeles, și acolo era un moment în care mă durea.

Și finalul în care fata pe care eu o consideram prietena mea din emisiune, nu a venit să mă felicite. La restul nu aveam pretenții, nici nu mă așteptam sinceră să fiu să vină vreuna dintre ele să mă felicite, mai puțin Iris care era prietena mea. Dar a fost un soi de reacție colerică, pe care a avut-o în momentul ăla.

Important este că ne-am întâlnit după, ne-am pus la aceeași masa, am discutat și suntem în regulă în momentul ăsta și asta mă bucură cel mai are, pentru că doar cu ea voiam să discut din tot ce s-a întâmplat acolo.

Ea era singura la care am ținut, chiar am pus suflet în relația noastră, știam că și ea a făcut același lucru și lucrurile trebuia să rămână ok între noi, nu să existe vreo competivitate după, că nu are sens.

Alexandra Dumitru: “Am manifestat premiul, acum îmi doresc cariera asta”

După această emisiune, ce planuri ai? Rămâi în București? Te întorci în Slatina? Sau ai primit deja vreo ofertă pentru a apărea pe micul ecran?

Asta cu oferta pe micul ecran încă nu s-a stabilizat nimic, vedem ce urmează. Sper din suflet să se întâmple și în continuare manifestez în direcția aia, pentru că am manifestat premiul, acum îmi doresc cariera asta.

Eu stau în București de câțiva ani deja, am și un business, un salon de beauty în București, într-un hotel cunoscut, și nu mai am legătură cu Slatina, doar emoțional așa, mi-am trăit copilăria acolo, dar eu acum mă consider ușor bucureșteancă, sincer.

Video: Dorin Marinuș

