Cu ce te poți hidrata dacă nu îți place să bei apă. Mihaela Bilic îți divulgă secretul ei

Fie că pedalați pe bicicletă sau mergeți la o alergare pe traseu, orice activitate care vă face să transpirați înseamnă că trebuie să măriți aportul de apă. De ce? Transpirația este formată aproape în totalitate din apă și este important să înlocuiți orice lichide pe care le pierdeți în timpul antrenamentului. În mod similar, mediul în care vă aflați joacă un rol important în nevoile dumneavoastră de hidratare. Dar, conform acelorași specialiști, există și alte moduri de hidratare, dacă nu vă place să beți apă.

Conform specialiștilor, aportul zilnic de lichide este definit ca fiind cantitatea de apă consumată din alimente, apă potabilă și alte băuturi. La fel ca și în cazul altor orientări de sănătate, cantitatea de hidratare de care aveți nevoie depinde de o serie de factori diferiți. Vârsta, sexul, greutatea, climatul în care vă aflați, nivelul de activitate și starea generală de sănătate, toate influențează nevoile dumneavoastră individuale.

Potrivit specialiștilor, bărbații ar trebui să aibă ca obiectiv aproximativ 3 litri de lichid pe zi, iar femeile ar trebui să încerce aproximativ 2 litri. Potrivit Academiilor Naționale de Științe, Inginerie și Medicină, aproximativ 80 la sută din aportul nostru de apă provine din lichide, în timp ce celelalte 20 la sută provin din alimentele pe care le consumăm.

„Dragii mei, recunosc. Eu nu beau apă, nu o consum, nu îmi e niciodată sete. Am văzut că acelaşi tip de atitudine îl regăsesc la multe persoane. Spre deosebire de mine, care sunt nutriţionist şi am curajul să recunosc că nu îmi place apa, privitorii se simt vinovaţi, consideră că nu au un comportament sănătos. Dar apă înseamnă şi ceai, şi ciorbă, şi lapte. Apă avem şi în unt, şi în carne, şi în toate fructele şi legumele. Eu mereu am căutat variante de lichide care să aibă gust, aromă.

Ce îmi place mie la ceaiuri este că sunt infuzii de plante. Deci ce avem acolo? O apă cu gust! Eu aşa îmi fac acasă, tot felul de infuzii de plante, pe care le pun într-un ceainic mai mare. Şi am 1,5 – 2 litri de ceai pe zi. Lăsaţi natura să dea gust apei voastre!”, spune medicul Mihaela Bilic, care recomandă alte modalități prin care vă puteți menține hidratat.