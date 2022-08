S-a aflat cu ce se ocupă fiul secret al lui Becali. Detalii mai puțin știute despre tânărul de 20 de ani au apărut acum. Celebrul impresar și-a dorit mereu să fie tată de băiat, având trei fete cu soția sa. Dorința i s-a împlinit, însă s-a transformat rapid într-un adevărat coșmar, întrucât băiatul a fost făcut în afara căsniciei.

Giovanni Becali a avut o relație extraconjugală în anii 2000 cu o avocată, relație în urma căreia s-a născut un băiețel, botezat Bernhard. Giovanni Becali nu și-a recunoscut niciodată fiul pe care îl are cu avocata Aida Giurumescu, chiar dacă instanța a decis că el este tatăl lui Bernhard Becali. Judecătorii l-au obligat pe celebrul impresar să facă testul de paternitate, însă acesta a refuzat pur și simplu.

Cu toate acestea, au fost deschise mai multe procese în Austria, țară unde locuiește Bernhard și mama lui. De asemenea, instanța l-a obligat pe Giovanni Becali să plătească fiului său pensie alimentară de 87.000 de euro, însă omul de afaceri a făcut tot posibilul să nu achite suma respectivă.

Pntru a face asta Giovanni Becali și-a donat chiar toată averea copiilor săi, doar pentru a nu plăti pensia alimentară. Acum, impresarul spune că nu mai are nimic pe numele lui și a ieșit chiar și la pensie, deși aleargă non-stop după fotbaliști, pe care să-i transfere în țara noastră.

„Eu nu mai sunt impresar, eu sunt consilierul holdingului Becali. Acum sunt un consilier, nu mai am nevoie de bani, firma mă cinstește, n-am treabă. Eu n-am nimic pe numele meu și nu vreau să mai am nimic pe numele meu. Am o pensie mică, nu se spune… Am o pensie cu care mă satisfac, nicio problemă. Eu stau bine, fratele meu stă bine, e asociat aici la firmă, lucrează cu imobiliare… Fratele meu are investiții, eu nu mai am, am ieșit la pensie și vreau să fiu întreținut”, a spus Giovanni Becali.