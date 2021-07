Furie după ce România U23 a părăsit JO 2020. Jucătorul lui Mirel Rădoi nu a mai răbdat: ”30 de zile închiși”

Furie după ce România U23 a părăsit JO 2020. Naționala antrenată de Mirel Rădoi a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului olimpic de fotbal. Tricolorii au adunat 4 puncte, dar golaverajul general i-a „trădat”. După o competiție în care n-au marcat niciun gol, unul dintre fotbaliști a răbufnit la adresa fanilor naționalei.

Furie după ce România U23 a părăsit JO 2020. Dar nu pentru rezultatele obținute, ci față de cantonamentul prelungit, dar și față de criticile fanilor naționalei., Tricolorii au ratat calificarea în sferturile de finală, după ce, în meciul decisiv, au obținut doar o remiză albă cu Noua Zeelandă. Ei nu au înscris niciun gol, singura reușită fiind, de fapt, autogolul înscris de Oliva în victoria cu Honduras. În rest, cu o formație lipsită de mulți titulari, Mirel Rădoi n-a reușit să facă minuni. dar selecționerul s-a declarat mulțumit de atitudinea jucătorilor săi.

Sunt foarte fericit cu acest grup de jucători și ceea ce au realizat. Înaintea partidei am avut o situație dificilă, cei trei jucători de bandă, Boboc, Ștefan și Rațiu erau incerți. Și m-a emoționat faptul că toți cei trei au zis că, indiferent de consecințe, pot evolua câte 45 de minute. Mi-am dat seama că în 21 de zile, cât am avut până la primul meci, ne-am apropiat atât de mult fără să ne dăm seama, încât am devenit prieteni”, a declarat Mirel Rădoi după întâlnirea cu Noua Zeelandă.