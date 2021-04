Cu ce se ocupă Cosmin Stanciu de la Survivor România 2021, de fapt. Adevărul despre concurent

„Vitezistul de la Survivor România”, așa cum este alintat Cosmin Stanciu, este unul dintre cei mai rapizi și puternici concurenți din tabăra Faimoșilor. Sportivul a dovedit, pe trasee, că are o forță impresionantă și un psihic foarte puternic, calități care i-au câștigat foarte mulți admiratori în rândul fanilor competiției din Republica Dominicană. Care este meseria lui.

Cine este cu adevărat Cosmin Stanciu. Tânărul de 33 de ani face karate de când avea numai șapte ani. Este disciplinat și concentrat, iar prima lui mare dragoste a fost, dintotdeauna, sportul. Faimosul adoptă un stil de viață sănătos, lucru pe care încearcă să-l insufle și oamenilor care îl urmăresc pe rețelele sociale.

Luptătorul a câștigat mai multe medalii în competiții internaționale de karate. Este multiplu campion național și câștigătorul a două titluri de campion balcanic WUKF. De asemenea, palmaresul său conține șapte titluri de campion european WUKF și încă șase titluri de campion mondial WUKF. Un învingător înnăscut, Cosmin a venit la Survivor România pentru că este obișnuit să câștige.

Drama cumplită prin care trece Cosmin Stanciu este de neimaginat. Campionul internațional la karate și-a tatuat chipul părinților săi pe partea stângă a pieptului, în dreptul inimii, semn că-i poartă mereu cu el în suflet.

Părinții Faimosului au murit înainte ca luptătorul să participe la Survivor România, iar Cosmin a făcut gestul de a-și tatua portretele lor pe trup într-un semn de omagiu pentru mama și tatăl său, pe care îi consideră îngerii săi păzitori. Sportivul e determinat să lupte până la capăt, să câștige și să le dedice victoria din jungla dominicană părinților săi.

„Mama era o fană înrăita a emisiunii Exatlon, și, cu siguranță, s-ar fi bucurat pentru mine, să vadă, acum, că am reușit să ajung la un show asemănător, cum este ”Survivor”. Din păcate, ea nu a mai reușit sa vadă acest lucru, a plecat de pe această lume mult prea devreme și mă doare.

E greu pentru mine, dar nu pot schimba nimic. Ii port în suflet pe părinții mei și am să le dedic victoriile de pe traseu. Drept dovadă, am un semn pe care îl voi face pentru mama și tatăl meu atunci când voi fi învingător, căci, din nefericire, dacă mama a plecat de pe această lumea, și tata a murit.

Poate mulți se vor întreba ce reprezintă tatuajul meu. Am și un raspuns, mama și tata! Ambii au murit, dar sunt cu mine peste tot chiar și în Republica Dominicană! Consider că în felul acesta mereu există cineva de acolo de Sus care va avea grija de mine. Pentru ei, am să câștig”, a declarat Cosmin Stanciu, în exclusivitate pentru Wowbiz.