Cosmin Stanciu de la Survivor România 2021 ascunde o mare dramă: ”Amândoi au murit!”

Ce dramă ascunde Cosmin Stanciu de la Survivor România 2021. Acesta și-a tatuat părinții pe piept, după ce amândoi au încetat din viață. Aceasta este drama pe care o ascunde în suflet Faimosul.

Cosmin Stanciu a rămas atât fără mamă, cât și fără tată de puțin timp, iar în ciuda faptului că nu dorește să-și arate slăbiciunile pe chip, inima campionului la karate suferă mult.

”Mama era o fană înrăita a emisiunii Exatlon, și, cu siguranță, s-ar fi bucurat pentru mine, să vadă, acum, că am reușit să ajung la un show asemănător, cum este ”Survivor”. Din păcate, ea nu a mai reușit sa vadă acest lucru, a plecat de pe această lume mult prea devreme și mă doare”, a spus Cosmin Stanciu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro , la emisiunea ”Stafeta mixtă”.

Dar Faimosul a rămas și fără tată, așadar, în Republica Dominicană, el a plecat cu gândul de a răzbi în special părinții săi pe care îi numește acum ”îngeri păzitori!!”

”E greu pentru mine, dar nu pot schimba nimic. Ii port în suflet pe părinții mei și am să le dedic victoriile de pe traseu. Drept dovadă, am un semn pe care îl voi face pentru mama și tatăl meu atunci când voi fi învingător, căci, din nefericire, dacă mama a plecat de pe această lumea, și tata a murit”, a mai spus Cosmin Stanciu la ”Stafeta mixtă!”

Însă pe lângă faptul că Cosmin Stanciu îi poartă pe părinții săi mereu în suflet, el a desenat și portretul lor pe propriul trup.

”Poate mulți se vor întreba ce reprezintă tatuajul meu. Am și un raspuns, mama și tata! Ambii au murit, dar sunt cu mine peste tot chiar și în Republica Dominicană! Consider că în felul acesta mereu există cineva de acolo de Sus care va avea grija de mine. Pentru ei, am să câștig”, a mai spus Faimosul la WOWbiz.ro.