Cu ce probleme se confruntă Jean Paler la început de an: „Îmi tremură pielea pe mine”

Jean Paler a venit azi în platoul emisiunii La Măruță, unde a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat în ultima perioadă, dar și despre ce planuri are în acest nou an. Deși nu este un secret că artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate la inimă, acesta a fost mereu cu zâmbetul pe buze și cu bancurile „la purtător”, așa cum și-a obișnuit fanii.

Jean Paler este un artist de comedie cunoscut și iubit de mulți români. Acesta a participat în ediția de azi a emisiunii La Măruță, de la Pro TV. Jean Paler a acceptat și provocarea de a răspunde la o întrebare din celebra rubrică „sosurile iuți”. Deoarece nu a mâncat iute, comediantul a fost nevoit să răspundă la întrebarea: „Ce vedete au fost invidioase pe tine la spectacolele de retragere ale unor artiști?”, iar răspunsul său l-a uimit pe Cătălin Măruță.

„Nae Lăzărescu. Nu mi-a zis în față, dar s-a comportat aiurea cu mine. „Nu mai ești cu mine, mai croncanule, nu mi-a placut gestul tău”, mi-a zis. Gestul meu fiind ca am avut succes”, a mărturisit Jean Paler.

Jean Paler a mai dezvăluit azi și că „a intrat în rândul lumii”, făcându-și cont de Tik Tok, iar tot astăzi a făcut și prima filmare.

„Am intrat în rândul lumii, am. Contul meu de Tik Tok este Jean Paler 52 , iar azi am facut prima filmare. Cineva mi-a facut contul, ca eu nu mă pricep”, a mărturisit actorul de comedie, care deja avea 1200 de urmăritori.

În ce privește problemele de sănătate, Jean Paler a mai mărturisit că problemele cu inima încă se mențin. Cu toate acestea, el își propune să continue munca pe scenă și chiar are plănuit, anul acesta, un turneu în Irlanda.

„Mai am încă probleme cu inima, s-au reglat jiglerele. Fac un turneu in Irlanda, în același loc în care am fost amandoi (n.red. el și Cătălin Măruță), Ne-am povestit unul altuia până când nu ne mai cunoșteam. Merg cu avionul, vaccinat sunt”, a spus artistul care vrea să sărbătorească vârsta de 70 de ani pe scenă.