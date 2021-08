Drama pe care Jean Paler o trăiește la bătrânețe, pe lângă pensia umilitor de mică. Ce i-au făcut prietenii lui VIDEO

Jean Paler trăiește o adevărată dramă. Acesta, ce și-a dedicat viața întreaga pentru a sta pe scenă și a bucura oamenii, este marcat de multe probleme de sănătate și financiare, suferințe ce parcă nu se mai termină. De această dată, el a primit o lovitură dură din partea prietenilor.

Jean Paler, în vârstă de 68 de ani, a avut grijă să aducă zâmbetele pe chipurile oamenilor în momentul în care se afla pe scenă. Acum, el locuiește la Sinaia, unde este îngrijit de fiica sa, dar se confruntă cu probleme uriașe de sănătate, iar medicamentele costă foarte mult.

Acesta are o pensie de 840 de lei, în timp ce medicamentele se ridică la prețul de 1.400 de lei. Banii nu îi ajung. Ba chiar, Jean Paler a trecut printr-o situație dramatică recent, când a căzut în fața unei mașini și a fost nevoie de intervenția medicilor.

Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc. Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina.

În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare.

„Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1400 de lei ope lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut!

De asemenea, actorul a mărturisit că este măcinat de singurătate, mai ales pentru că prietenii au uitat de el și nu îl mai sună. Acesta a recunoscut că fiica lui îl îngrijește, așa că are mare noroc cu familia ce îi poartă de grijă, chiar dacă suferă enorm de când s-a mutat la Sinaia.

„Când m-am îmbolnăvit veneam de la ski. Niciun fel de simptome nu am avut înainte. Am plecat să-mi iau pâine, eu locuiesc la Sinaia, la bloc. Am făcut infarctul pe stradă, am căzut în cap! Cea mai mare durere e singurătatea!

E o condamnare! Vremurile pe care le trăim sunt urâte, plus singurătatea e prea mult! Cuvântul prieten a rămas numai în DEX, nu mai există. Există doar cunoștințe. M-au dat total uitării de când sunt la Sinaia, parcă nici nu exist.

De la Uniunea Artiștilor un telefon nu mi-au dat să mă întrebe ce fac. Locuiesc cu fiica mea, îmi gătește, îmi spală. S-a mutat la mine. Îi zic în fel și chip, și babă îi zic, deși are 26 de ani! Am noroc mare cu ea!

Eu am plătit cu viața personală, eu nu am avut viață personală. Nu mai ai familie, nu mai ai nimic, decât teatru. Am plâns mai mult decât am râs! Nu am ținut cont niciodată de mine!

Mi-au reproșat doctorii că nu am avut grijă de mine. Mi-au interzis să mai profesez. În mai am ieșit din spital și în iunie eram din nou la teatru.”, a mai spus el.