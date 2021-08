Pensia rușinoasă pe care o câștigă Jean Paler. Este jenant cât de puțini bani ia, ce a dezvăluit

Comediantul Jean Paler are serioase probleme de sănătate care și-au pus amprenta pe chipul său. Cu toate acestea, el încearcă să afișeze optimism, ca de fiecare dată. Actorul a dezvăluit ce pensie primește acesta lunar de la stat.

Jean Paler a vorbit deschis și despre perioada prin care trece, iar în ce privește pensia sa, s-a tot speculat în ultimul timp că ar câștiga peste 1.000 de lei pe lună, lucru care a fost total fals. Jean Paler a mărturisit, prin urmare, că pensia sa este în valoare de 840 de lei pe lună.

Cu acești bani actorul nu își poate achiziționa nici măcar toate medicamentele de care are nevoie ca să supraviețuiască. El continuă să muncească însă în fiecare zi și este prezent pe scenă de fiecare dată când are ocazia, indiferent de oră sau de starea lui de sănătate.

”După 43 de ani de carieră, 840 de lei. Reușesc să-mi cumpăr cam trei sferturi din medicamentele de care am nevoie și fără de care nu pot să trăiesc. Am fugit de la București, am pendulat între teatrele de revistă și am stat în București aproape 50 de ani”, a declarat Jean Paler pentru Antena Stars.