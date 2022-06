Cu ce fostă vedetă PRO TV s-a iubit Iulia Vântur! Cătălin Măruță a aflat adevărul după ce l-a invitat la emisiunea lui VIDEO

Iulia Vântur s-a iubit cu o fostă vedetă de la Pro TV și puțini cunosc acest lucru. Dezvăluirea a fost făcută chiar de vedeta în cauză, invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, „Acasă la Măruță”. Iată cum s-au înțeles cei doi, dar și ce crede acum despre Iulia Vântur, iubita lui Salman Khan.

Iulia Vântur s-a iubit cu Bogdan Vlădău. Dezvăluirea a fost făcută chiar de acesta, în podcastul lui Cătălin Măruță. Cântărețul a mărturisit că s-a iubit cu Iulia Vântur și și-a spus părerea despre acesta, de altfel o părere foarte bună.

Recent, Bogdan Vlădău și actuala sa soție, Gina Chirilă, au vorbit despre gelozia în cuplu. Cei doi au mărturisit că sunt geloși, deși se lucrează pentru scăpa de această frică.

Gina Chirilă: Lucrez la asta. Uite, am studiat Psihologia și în psihologie se spune că de fapt am o problemă cu mine, de asta aș fi geloasă.

Gina Chirilă, soția lui Bogdan Vlădău, este de profesie model. Ea a povestit una dintre experiențele petrecute într-un club din China, unde i se puseseră droguri în băutură.

„Eu am plecat la 19 ani în China singură, așa am început, dar tot răul spre bine, am acumulat foarte multă experiență. Se întâmplă și în Europa, nu doar acolo, și este important să tragem un semnal de alarmă. Mi s-au pus droguri în băutură, în club. Noroc că am știut cum să gestionez situația. M-am dus acasă, altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat.

Fiind o fată care nu consumă așa ceva, am simțit că nu prea mai sunt eu. După am auzit povești, la modul fete care au dispărut de tot, au fost răpite. Un băiat a fost răpit timp de o săptămână, apoi a fost lăsat pe marginea drumului, habar nu are ce i s-a întâmplat. Băieți, fete, nu contează”, a povestit Gina Chirilă.