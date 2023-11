Cu ce a plecat Adrian Nartea de pe platourile serialului ‘Vlad’: ‘Nu le-am furat’ VIDEO EXCLUSIV

Adrian Nartea încă se mai bucură de capitalul de imagine și de simpatie câștigat datorită rolului principal masculin interpretat în serialul “Vlad”, difuzat în urmă cu doi ani la Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Adrian ne-a dezvăluit că are în garderobă câteva costume purtate în serial, care au fost croite după dimensiunile lui. Mai mult, el ține de câteva luni intermittet fasting, reușind să se mențină la greuatatea ideală.

Adrian Nartea, multe proiecte de teatru și film

Actorul a fost cooptat în mai multe proiecte de teatru și film, urmând ca din 12 decembrie să intre în cinematografe filmul “Visul” al lui Cătălin Saizescu, unde Nartea are un rol secundar.

Pe lângă notorietatea câștigată prin producțiile în care a apărut și va apare, despre Adrian Nartea se știe că este adeptul costumelor și are minim 10 în garderobă.

Ce a făcut cu costumele purtate la filmările pentru Vlad

Îi place să aibă un stil elegant atunci când vine la evenimente ca invitat sau are rolul de prezentator. Uneori, sub ele, a reușit să mascheze câteva kilograme în plus.

Din vară însă, Adrian Nartea este consecvent postului intermitent și al antrenamentelor la sală sau în aer liber.

Playtech Știri: În garderobă, câte costume ai?

Adrian Nartea: Prietenii mei care mă ajută să mă îmbrac mi-au zis să curățăm garderoba. Cred că sunt 10 costume cel puțin. Unele mai vechi, altele mai noi, de unele mă despart mai greu. Unele costume chiar mai au în buzunar call sheet-ul de la Vlad, adică sunt costumele de la Vlad și îl au acolo. Erau din garderoba lui Vlad, dar cumva sunt costumele care au rezistat după filmări și care încă mai sunt de calitate și le-am furat. Bine, nu le-am furat, le-am luat acasă, au fost ale lui Vlad și au fost croite exact pe mine, era păcat să le las într-o magazie.

Actorul a ales o metodă cunoscută de slăbit, fastingul

Postul intermitent, sau limitarea meselor la o anumită perioadă de timp în fiecare zi, a devenit o dietă populară pentru a accelera pierderea în greutate și pentru a reduce riscul de boli cronice.

Celebritățile au adoptat această dietă pentru a ajuta la transformarea corpului lor pentru roluri specifice. Se pare că și Adrian Nartea a ales această metodă, și iată ce a avut de spus despre ea.

Playtech Știri: Ți s-a întâmplat să maschezi câteva kilograme în plus sub un costum?

Adrian Nartea: Da, evident. În primăvară, de exemplu, aveam câteva kilograme în plus și știam că le am și am început programul de fasting cu antrenamente. În momentul în care văd că ajung la 91 kg și îmi dau seama că nu e de la sală că am pompat mușchii, încep să am grijă într-adevăr la ce mănânc, cum mănânc și pentru mine soluția cea mai bună este fastingul ăsta. Mă ajută enorm de mult, curăță organismul și mă ajută să-mi reglez mesele, dar fastting și exerciții mi se par o combinație excelentă.

Playtech Știri: Fastingul pe ce perioadă îl ții?

Adrian Nartea: Păi cred că l-am început undeva prin mai-iunie. Și astăzi, spre exemplu, m-am oprit din mâncat de la 6.00 și mănânc mâine la 12.00. Adică 18 ore nu mănânc, doar beau apă, cafea sau ceai, fără zahăr, fără lapte, fără nimic și de la ora 12.00 cu niște fibre. Nu începeți cu dulce după fasting, never ever. Niște fibre, niște chestii dacă se poate salate, după care poți să mănânci niște proteine.

Playtech Știri: Care sunt rezultatele obținute?

Adrian Nartea: Să vă uitați pe instagramul meu și o să vedeți (râde). Nu am slăbit mult, acum sunt undeva la 88-89 kg. Merg la sală și fac exerciții și atunci mușchii consumă în timpul fastingului și consumă din resurse, eu am grijă la mâncare, am grijă să mănânc lucruri mai puțin procesate, că asta este foarte important.

Adrian Nartea: “Calendarul meu s-a umplut rău de tot în toamna asta”

Dacă pe plan personal are mare grijă de dietă, pe plan profesional, se pare că nu prea mai are timp de nimic, iar în această toamnă a avut parte de multe contracte și producții:

Playtech Știri: Pe plan profesional, ce mai faci în afară de teatru?

Adrian Nartea: Sunt cu proiectele pe țeavă, nu e concretizat viiitorul lor și atunci nu vreau să vorbesc despre ele. Sunt și evenimente, trebuie să filmez alte campanii, am evenimente de prezentat, teatru – Noaptea furtunoasă. Calendarul meu s-a umplut rău de tot în toamna asta, mi-e frică de momentele în care o să mă sune lumea și o să înceapă să se încalece lucrurile și proiectele și atunci o să fie complicat. Dar le gestionăm noi pe toate onorabil.

Pentru cei care vor să-l revadă pe Adrian Nartea, nu mai au mult de așteptat, având în vedere că din 12 decembrie intră în cinematografe filmul “Visul” al lui Cătălin Saizescu, unde actorul are un rol secundar.