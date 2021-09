Ce a pățit Adi Nartea din serialul Vlad în vacanță. Totul s-a întâmplat în doar 60 de minute

Adi Nartea le-a povestit fanilor ce s-a întâmplat în vacanță. Ce a pățit cunoscutul actor? Totul s-a petrecut în doar 60 de minute. Vedeta a mărtursit totul în cadrul unei emisiuni televizate.

Adi Nartea a acceptat invitația de la ‘Vorbește Lumea’ pentru a le povesti fanilor ce a pățit în vacanță, dar și pentru a le oferi detalii despre noul sezon din serialul lor preferat. Artistul a mărturisit că proiectul în care este implicat i-a schimbat viața în toate felurile.

Acesta și-a dorit o carieră în lumina reflectoarelor, iar notorietatea nu a venit peste noapte. Cu toate astea, după multă muncă și ceva noroc bărbatul a reușit să ajungă în punctul în care este acum.

Actorul recunoaște că a avut momente în care nu a știut să managerieze succesul și astfel a uitat pentru câteva clipe de unde a plecat. Partea bună este că a atins aceste stări la 40 de ani, așa că și-a revenit rapid.

Un episod de care a amintit a fost unul din vacanță unde în doar o singură oră l-au oprit 200 de persoane. Desigur că unii au vrut un autograf din partea lui, iar alții câteva poze cu actorul lor preferat.

“Mi-a schimbat viaţa în toate felurile posibile acest serial. Sunt mai expus, ceea ce înseamnă că e mai complicat în anumite aspecte. E greu să te oprească 200 de oameni pe faleză într-o oră, când eşti în vacanţă.

Am avut momente în care am luat-o pe arătură, dar mi-am revenit repede, am 40 de ani. Succesul mi s-a urcat la cap la un moment dat, dar am reuşit să mă întorc la Adi cel de dinainte”, a povestit Adi Nartea.