Cu cât vor fi indexate pensiile de la 1 ianuarie 2022. Raluca Turcan, anunț final

Cu cât vor fi indexate pensiile de la data de 1 ianuarie 2022 și ce a anunțat Raluca Turcan. Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a vorbit marţi seară la Antena 3 despre creşterea pensiilor.

Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a făcut anunț despre pensii.

”Am spus pe tot parcursul acestui an că în materie de pensii sistemul este zdruncinat rău și o spun dincolo de omul politic Raluca Turcan, o spun ca fiică de părinți pensionari care văd și ei inechitatea care există în momentul de față în sistemul de pensii și anume că oameni cu pregătire similară, cu vechime egală, cu contribuție egală, au pensie diferită în funcție de momentul în care au ieșit la pensie și lucrul acesta din secunda zero am început să îl pregătim pentru corectare”, a spus Raluca Turcan la Antena 3.