CTP o desființează pe medicul Flavia Groșan. ‘Pune diagnosticul după voce, sunt mulți cu afecțiuni psihice’

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a desființat-o pe medicul Flavia Groșan, pneumolog, la Digi 24. Acesta a criticat interviul dat de Flavia Groșan, în care a vorbit despre felul în care abordeaza situatia pacientilor bolnavi de coronavirus. Menționăm că medicul Flafia Groșan promovează o schemă controversată pentru tratarea infecției cu Covid-19.

CTP a criticat dur modul în care Flavia Groșan s-a exprimat în privința coronavirusului, cum că ar fi ca o ”pneumonie simplă”, dar și faptul că aceasta ar avea o ”rețetă minune” prin care tratează cazurile de Covid-19.

”Nu se moare de covid, cei care mor acum pe zi nu au murit de Covid. Covidul e o pneumnie simpla” dupa cum ne-a spus acolo (n.red. in video). Reteta pe care nu o stim, dar care e minune. ”Oamenii aia sunt omorati in spitale”, nu stiu daca spune ca are o afectiune psihica. Am si eu dreptul sa pun un diagnostic, daca ea pune diagnostic dupa voce, nu dupa anamneza. Asa pun si eu dupa vocea ei, dupa figura ei, dupa cum se comporta si dupa ce spune. Eu am intelegere si compsiune mare pentru oamenii cu afectiuni pishice. Viata m-a facut sa cunsc multi. Poate fi si cazul ei. Aici are perfecta dreptate însă (n.red. când spune): am povestea mea. P-asta nu mi-o puteti lua” Asa este, o poveste”, a spus CTP.

Întrebat și ce anume ar trebui să facă Colegiul Medicilor în această situație, CTP a răspuns:

”Colegiul medicilor sa o audieze si sa ii ceara (n.red. explicatii). Pai cum adica respecta Juramantul lui Hipocrate. Dar permite statutul de medic sa tii secretul unei retete. Dimpotriva, o comunici. Organizatii medicale se chinuie sa realizeze un tratament, dar s-au tinut ele secrete?! Nu. Asta este o caracteristica a muncii medicale. Ceea ce ma ingrozeste in toata povestea asta este cantitatea de gandire magica din aceasta tara. E o tulburare a gandirii, este diagnisticabila clinic si ea consta in pshiatrie intr-o tulburare de gandire, această gandirea magica. Un exemplu tipic este ritualul samanic si ritualul bisericesc, unde se pretinde ca printr-un set de miscari, de substante, de incantatii, de rugaciuni, pupat moaste, un ritual care e presupus a vindeca oamenii sau a izgoni molima, asta este gandirea magica. Dar sa iei de bun asa ceva inseamna sa-ti suspenzi complet ratiunea”.

CTP a mai spus că sunt mulți care o consideră pe doctorița Groșan ”o zeiță”.

”Sunt foarte multi cei care o numesc zeita, care o numesc trimisa lui Dumnezeu pe pamant si asta confirma o trasătura veche a poporului roman, si anume superstitia. Superstitie inseamna spaga pentru Dumnezeu, El este spaguit in superstitie. Asa cum sunt atatia care au altar pe bordul masinii și care de obicei calca in roti nu numai legile, ci și oamenii. Superstitia este o intelegere cu Dumnezeu: eu fac ceva grav, dar fac donatii si in felul acesta ma inteleg cu Dumnezeu. Asta este relatia cu Dumnezeu a celor mai multi care se considera credinciosi”, a spus CTP, care critică și spusele doctoriței, cum că modifică scheme de tratament preexistente.

”Deci, vorbim acum despre aceasta doamna care mai mai spune în acel interviu ca a modificat scheme de tratamente, ca sunt omorati de doctori in spitale, care le dau oxigen. Senzatia de lipsa de oxigen este una dintre cele mai dure senatii pentru creier. Oamenilor aflați in acesta situatie spune dansa ca nu trebuie sa li se dea oxigen. Deci masca, nu, dar oxigen putin. Acesta doamna pretinde ca oamenii care isi distrug santatea de un an de zile (n.red.medicii), de fapt, ii omoara si ca oamenii sa nu se mai duca la spital ci sa se duca la ea, ca ii rezolva si online. Bineinteles ca oamenii ajung ca Nelu Ploiesteanu care a stat acasa pana nu s-a mai putut, firesete ca apoi l-au intubat, l-au pus pe picioare, a plecat acasa, dupa care a revenit la spital. Am putea sa spunem, ”Duceti-vă dom`le”, dar nu putem, nu poti sa lasi oamenii sa ajunga sa moara pentru ca nu sunt tratati la timp. Eu nu stiu de ce nu se discuta asta la nivelul organelor de cercetare penală ce se intampla acolo. Daca e vorba de malpraxis acolo… Am intelegere si compasiune pentru oamenii cu tulburari ale mintii, dar doamna sa fie ajutat sa depaseasca poate un moment mai greu din viata”, a conchis CTP.