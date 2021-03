Pneumologul Flavia Groșan a făcut publică schema de tratament cu care a vindecat mii de pacienți cu Covid-19: „Eu nu concep pneumologia fără acest mediament”

Zarurile au fost aruncate, iar după două zile de dezbateri aprinse, pneumologul din Oradea a dezvăluit schema de tratament cu care își vindecă pacienții cu Covid-19 în doar zece zile. Potrivit Flaviei Groșan, medicamentele anunțate de aceasta sunt adaptate în funcție de starea de sănătate a fiecărui pacient.

În urma isteriei declanșate de tratamentul alternativ pe care medicul Flavia Groșan îl folosește pentru anihilarea infecției cu Covid-19, zeci de medici și-au exprimat dezacordul în acest sens.

În urma plângerilor făcute, medicul pneumolog este cercetat de Colegiul Medicilor din Bihor, după ce a afirmat că pacienții săi sunt vindecați de Covid-19, în timp ce pacienții din spitale sunt omorâți de tratamentele folosite acolo.

Deși a încercat să țină secret tratamentul, Flavia Groșan a dezvăluit într-un interviu acordat pentru „Sinteza Zilei” ce scheme de tratament folosește pentru pacienții săi. Printre informațiile oferite, pneumologul a recunoscut că anumite cunoștințe referitoare la efectele benefice ale unor medicamente le-a aflat în urma analizei unor studii efectuate, și nu din facultate.

Aceasta a mai dezvăluit că unul dintre medicamentele de bază în pneumologie este Ventolinul, fără de care nu ar putea face nimic.

“În zece zile pacienții mei sunt ok, mai stau patru zile în izolare după care își reiau activitatea. În reportajul cu care am pornit am spus o mie. Nu o mie. Eu am mii! Pentru că într-o casă sunt trei, patru pacienți COVID, și pe toți patru i-am tratat. Deci sunt mii și mii de pacienți care au mers foarte bine.

Acum, că ar fi ajuns în spital, știu trei cazuri care au ajuns în spital, nu sunt perfectă nici eu. Poate sunt mai mulți, nu știu! În general, feedback-ul este bun de la pacienții mei”, și-a început medicul din Oradea mărturisirea.