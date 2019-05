CTP despre Dăncilă și summit: „Dă de înțeles că, dacă era acolo, dădea cu ei de pământ citind de pe hârtiuță”

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre summit-ul de la Sibiu și a ironizat-o pe Viorica Dăncilă, după ce premierul i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis să ceară aderarea României la spațiul Schengen. Jurnalistul a spus că Dăncilă a dat de înțeles că dacă ar fi fost la Sibiu, ar fi „dat de pământ” cu liderii europeni.

„Ce a ținut să transmită doamna Dăncilă – care nu a fost invitată din considerente tehnice explicate de multe ori? Ce face doamna Dăncilă? Îi transmite domnului Iohannis: Domnu’, ai grijă matale acolo, să dai tare, să-i iei tare p-ăia și să le zici de ce nu ne băgați, domn’le, în Schengen, de ce nu ridicați MCV-ul?

Dăncilă dă astfel de înțeles că dacă ar fi fost ea acolo, era altceva, dădea cu ei de pământ. Întrebarea e: cum dădea ea cu ei cu de pământ? Spunând: „He he” sau citind de pe hârtiuță: dau cu voi de pă-mânt?”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

CTP: „Așa gândesc PSD, Dragnea și Dăncilă”

Ironiile gazetarul la adresa premierului Dăncilă au continuat. Acesta s-a întrebat ce ar fi făcut premierul în cadrul summit-ului informal de la Sibiu.

„Într-un summit informal, nu se adoptă decizii, dar se discută într-un registru, care poate fi substanțial. Ce făcea doamna Dăncilă, în această situație informală? Yes yes, he he! Ăsta e modul de gândire al PSD, al lui Dragnea și a lui Dăncilă: să intre tare, să zbierăm la Bruxelles că suntem independenți, că suntem mândri. Si ce fac cu asta? O să obții ceva?

Mark Rutte a spus sec: O să intrați în Schengen atunci când o să îndepliniți criteriile pentru statul de drept, pentru democrație și lupta anticorupție. Vă îndreptați în direcția greșită.

Câtă vreme Olanda – unde nu e ca la PSD unde zice domnul Dragnea și se face în secunda 2, acolo e cu consens, cu vot si cu consens. Câtă vreme unele țări vor spune ce a spus domnul Rutte, nu intrăm în Schengen oricât strigă doamna Dăncilă”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.