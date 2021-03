CTP, despre crimele oribile din Onești. Reacția vehementă a jurnalistului

Recent, un caz petrecut la Onești a șocat România. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a sechestrat și a omorât doi muncitori care lucrau în fostul apartament al bărbatului, pe care acesta îl pierduse în instanță.

Pe numele său, Moroșan Gheorghe, în vârstă de 68 de ani, a sesizat la data de 1 martie, ora 11:48 poliția, despre faptul că a luat ostatici doi oameni și că dacă nu i se vor rezolva solicitările, acesta îi va înjunghia.

Și soția acestuia, care lucra la societatea care deținea apartamentul, a fost reținută pentru 24 de ore de către oamenii legii, fiind acuzată de complicitate la sechestrare de persoane. Într-o criză de violență, bărbatul i-a ucis pe cei doi oameni nevinovați. Acesta îi sechestrase în locuință, amenințâdu-i cu un cuțit și cu o sabie. Vreme de patru ore, polițiștii și un negociator au încercat să-l convingă pe bărbat să-i elibereze pe acei oameni nevinovați, dar nu au reușit. Din păcate, individul i-a înjunghiat pe cei doi bărbați care au murit, unul la spital, iar altul chiar la locul tragediei. Oamenii legii au intervenit după momentul în care s-a strigat ajutor.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat situația, dar și modul în care aceasta a fost ”gestionată”.

”(…) Putea fi tinut in regim de urgenta. Sunt astfel de masuri care se iau in regim profesionist. Nu am vazut nimic, decat niste replici tampe ale celor care dialogau cu individul, ”nu mai injura etc”. Cand vezi ca individul are un discurs psihotic, fixist, atunci incerci sa il anihilezi. Cum sa tragi 5-6 focuri? Oricum respectivul ar fi avut timp sa si omoare victiele. In astfel de situatii se trage un singur foc. daca nu vrei sa il ucizi, se trage la picioare, dar nu se trag 5-6 focuri. Total neprofesionist. Ar trebui sa fi fost acolo cei mai bine pregatiti oameni in domeniu, nu s-a reusit un dialog cu omul, a durat vreo 4-5 ore si ar fi fost suficient timp să vină specialisti de oriunde, de la Bucuresti, care sa gestioneze acest caz. Nu am vazut un dialog cu psiholog negociatior pprofesionist. Dupa trei ore a venit acesta. Acest ins nici macar nu a sechestrat vreun sef, ci doi muncitori, iar aici se putea dialoga, eu nu am auzit nimic dintr-un astfel de dialog„, a spus Cristian Tudor Popescu, în direct la Digi 24 despre dublul asasinat din Onești, care s-a petrecut pe data de 1 martie 2021.