Cronica Cârcotașilor revine la Prima TV. Ce spune Șerban Huidu despre al 45-lea sezon EXCLUSIV

„Părintele” celei mai longevive emisiuni românești de televiziune, Șerban Huidu, crede că aceasta rămâne una de actualitate, în ciuda trecerii timpului. Cel mai cunoscut „cârcotaș” al tuturor timpurilor rămâne ferm pe poziție în ceeea ce privește decizia de a renunța la a mai prezenta emisiunea și susține că o eventuală revenire a sa ar ține doar de domeniul „unei situații de urgență”.

Cea mai longevivă emisiune românească de televiziune se pregătește pentru al 45-lea sezon. Din 2001 încoace, anul ei de debut, „Cronica Cârcotașilor” a reușit să supraviețuiască chiar și atunci când a rămas fără niciunul dintre cei doi „părinți fondatori”, Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Huidu, spre exemplu, a decis să facă un pas în spatele camerelor de filmare chiar în decursul anului trecut. Însă tot el se află alături de emisiune din postura de producător de aproape două decenii.

Huidu susține că emisiunea pe care o produce rămâne una de actualitate, în ciuda vechimii ei și a scăderii impactului, explicat și prin inevitabila trecere a timpului sau a mutării ei din grila tradițională.

El a făcut o comparație cu emisiunea din Italia, care l-a inspirat de-a lungul timpului, „Striscia la notizia”, care se realizează din 1988, sub conducerea aceluiași producător, Antonio Ricci, și care se difuzează, chiar dacă pe teme ușor diferite față de „sora” ei din România, în fiecare zi lucrătoare.

Cel mai cunoscut „cârcotaș” al tuturor timpurilor rămâne ferm pe poziție în renunțarea sa personală de mai prezenta emisiunea și susține că o eventuală revenire a sa ar ține doar de domeniul „unei situații de urgență”, lucru pe care îl califică foarte greu de materializat.

„Prezența mea nu mai e necesară, de ceva vreme. Rămân doar omul din spatele camerei. În plus, există o serie de probleme complicate legate de numele meu,

Tot el a confirmat și faptul că între el și fostul său partener traditional, Mihai Găinușă, nu mai e niciun fel de cale de împăcare:

„În urmă cu doi ani, când am aniversat 20 de ani de emisiune, am încercat să ne bucurăm cu toții, cei care am lucrat la această emisiune cândva, în diverse moduri. Personal, l-am sunat pe Mihai Găinușă de cel puțin zece ori.

Mi-ar fi plăcut să mai prezinte o dată în plus emisiunea. Nu mi-a răspuns însă niciodată, la niciun apel de-al meu! Ca atare, nimic pe tema asta nu cred că mai ține de mine!”.