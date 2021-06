„Părintele” emisiunii ‘Cronica Cârcotaşilor’ a decis să facă un pas în spatele camerei. Şerban Huidu, cel ce se îngrijeşte de 21 de ani de destinul emisiunii, va rămâne producătorul ei şi va reveni pe „sticlă” doar dacă va avea „ceva important de spus”.

Şerban Huidu, “părintele” emisiunii ‘Cronica Cârcotaşilor’ a decis să facă un pas în spate şi să nu mai prezinte producţia de televiziune care i-a adus nu doar mari bătăi de cap, ci şi celebritatea. De la mijlocul lunii mai, Şerban Huidu, în vârstă de 44 de ani, a preferat să rămână exclusiv în spatele camerelor de filmare, dar situaţia s-ar putea schimba dacă va exista vreun prilej de care Şerban va dori să profite în mod special.

“Am decis să fac acest pas fiindcă eu consider că ceea ce aveam de demonstrat pe sticlă s-a cam încheiat. Acum a venit timpul să demonstrez că mai am ceva de spus şi în afara acesteia!”, a declarat Şerban Huidu pentru impact.ro .

El admite că poate momentul pe care şi l-a ales pentru a face un pas în spate nu e cel mai bun, dar a precizat că nu doreşte să schimbe nimic din hotărârea sa,

Şerban Huidu a intrat în cel de-al douăzeci şi unulea an de când se îngrijeşte de această emisiune. Din toți anii pe care i-a bifat din postura de producător, au fost cel puţin patru în care nu a prezentat emisiunea, între 2011 și 2014.

“Tipul acesta de emisiune este nu doar copilul meu de suflet, ca să zic aşa. E mai mult. Eu l-am început şi iniţial se numea , fiindcă eram doar eu. Pe vremea aceea, ca şi azi, într-un fel nu-mi doream să prezint emisiunea. Scriam textele, dar fiindcă mesajul pe care doream să-l transmit nu era bine înţeles, am decis să vin în faţa camerei şi să fac nu doar pe producătorul, ci şi pe prezentatorul. În 2014, când am revenit la prezentarea ei, am făcut-o fiindcă situaţia impunea acest lucru. O parte din vechea echipă plecase şi atunci a trebuit să fac acel pas. Astăzi, situaţia este cu totul alta. Iar eu voi mai apărea în faţa sticlei doar atunci când voi avea ceva important de spus”, a explicat el pentru impact.ro.