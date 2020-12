Șerban Huidu, bolnav de covid. Cum se simte acum vedeta de la Cronica Cârcotașilor

În cadrul unui episod din ”Cronica Cârcotașilor” din seara zile de 2 decembrie, cârcotașul Șerban Huidu a confirmat că a fost deja infectat cu noul coronavirus. De asemenea, prezentatorul susține că a stat timp de două săptămâni în carantină.

Mai exact, în episodul de miercuri s-a arătat un scurt reportaj cu Huidu, care a anunțat că a avut coronavirus. Vedeta se alfa la un centru de transfuzie ca să doneze plasmă pentru pacienții bolnavi de COVID-19.

”Da, am avut Covid. Și acum au trecut două săptămâni și am venit să donez sânge”, a spus Șerban Huidu.

Cârcotașii obișnuiți ai emisiunii, Șerban Huidu, Codruț Kegheș (Dezbrăcatu) și Ioana Petric, au lipsit de pe post la jumătatea lunii noiembrie. Emisiunea de la Prima TV a fost prezentată de Zaiafet – Horia Sârghi și de Gabriela Marin.

Situație neașteptată în showbizul românesc, după ce mai multe vedete au contactat noul coronavirus după filmările pentru revelionul din acest an. Patru interpreți de muzică populară au fost testați pozitiv cu noul virus și alți zeci au prezentat simptome. Aceștia au filmat împreună ediția de Revelion 2021, la mai multe televiziuni.

Nicu Paleru, Steliana Sima și Maria Ghinea se numără printre vedetele confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Marele impas este că vedetele s-au plimbat de la o televiziune la cealaltă, tot pentru aceste filmări, iar riscul de a fi transmis deja virusul este unul cu adevărat crescut.

Potrivit Evenimentul, Maria Ghinea își făcuse testul pentru coronavirus cu dar câteva zile înainte de a-i apărea simptomele și ieșise negativ. Așadar, vedeta a mers să filmeze pentru mai multe posturi de televiziune. Ulterior, a aflat că a fost infectată.

Eu m-am simțit rău miercuri noaptea, m-am dus la spital și mi-am făcut un test la Ploiești, care a ieșit negativ. Joi am mers la filmări, am filmat și Crăciunul și Revelionul la F…, eu nu știu cum evoluează virusul, am înțeles că între 5 și 8 zile, nu pot să-mi dau seama.

Am fost la multe filmări, nu pot să condamn pe nimeni că am luat de undeva, a fost nenorocul meu și mulțumesc lui Dumnezeu că scap.

Eu le-am spus celor de la DSP cu cine am fost în perioada asta, colega mea Ileana Lăceanu este izolată dar și Ilie Dura”, a spus Maria Ghinea, potrivit sursei citate.