Cristina Șișcanu, în lacrimi de durere înainte să plece din țară. Adevăratul motiv pentru care participă la Survivor România

Cristina Șișcanu face parte din proiectul ”Survivor România” ce se va difuza pe Kanal D. Fosta prezentatoare de televiziune este în lacrimi înainte să plece din țară spre Republica Dominicană. Adevăratul motiv pentru care participă la emisiunea concurs.

Vedetele și oamenii obișnuiți încep supraviețuirea sâmbătă, 18 ianuarie, de la ora 20:00. Cei 20 de concurenți se pregătesc de filmări în Republica Dominicană, unde s-a filmat și ”Exatlon”. Emisiunea concurs va fi prezentată de Dan Cruceru, revenit în lumina reflectoarelor după câțiva ani de pauză.

Echipa vedetelor

Echipa oamenilor obișnuiți

Pregătirile sunt în toi, căci mai sunt doar câteva zile până când concurenții se vor despărți de familie și prieteni pentru o perioadă nedeterminată, totul depinzând numai de puterea lor de adaptare, puterea fizică și psihică, dar și de atitudinea lor față de colegi, cei din urmp putând să îi voteze pentru a pleca acasă.

Copleșită nu de tot ce va întâlni în Dominicană, ci de distanța dintre ea și fiica ei, Petra, este jurnalista. Cristina Șișcanu s-a filmat povestind fanilor ce emoții o încearcă înainte de plecare.

„Să știți că de foarte multe ori am încercat să fac acest video, dar nu am reușit fără să nu plâng, pentru că, fiind pe ultiam sută de metri, am avut foarte multe lucruri de făcut. Eu sunt foarte implicată în ceea ce privește familia și mă refer la partea organizatoritcă. Plus de asta, eu și Mădălin (n.r. soțul) avem o firmă și a trebuit să ne ocupăm de totul pentru a lăsa fiecare lucru în ordine. Am fost ocupată, iar acest lucru mi-a ținut mintea ocupată, dar cum începeam să mă relaxez un pic, mă bușea plânsul.