Pentru cine a fost părăsită Elena Ionescu. Fostul soț a divorțat tocmai pentru… ea

Elena Ionescu, ex-Mandinga, a fost părăsită de soț. În urmă cu puțin timp, artista anunța separarea lor după doar un an de mariaj. Cu ce femeie și-a refăcut viața partenerul solistei?

La începutul lunii septembrie, Elena Ionescu, fosta solistă a trupei ”Mandinga”, își anunța divorțul, pe rețelele de socializare. Elena și fotomodelul Dragoș Stanciu au un băiețel, Răzvan Andrei, născut pe data de 3 august 2018. Mariajul celor doi a rezistat doar un an, astfel că pentru fanii artistei vestea destrămării relației a fost șocantă.

La scurt timp după ce vedeta a anunțat divorțul, a aflat că fostul soț a revenit în brațele unei femei cu care s-a mai iubit în trecut. La PRO TV, fosta solistă a trupei ”Mandinga” a declarat că este vorba despre ”o domnișoară asistentă cu care el a fost înaintea mea”. În pofida acestui lucru, cântăreața a rămas pozitivă, iar acum se gândește că ”poate uneori e bine să se întâmple niște lucruri ca să îți dai seama de situații”, ceea ce a fost cel mai bine pentru amândoi, din spusele vedetei.

Cât despre cum se simte în aceste momente, Elena Ionescu a declarat, la Xtra Night SHow, că este bine, pentru că are toate motivele, având un copilaș care îi înseninează zilele oricât de multe momente grele ar apărea în viața sa. În final, solista a repetat, precum mai sus, că a fost cea mai bună alegere pentru amândoi.

„Sunt foarte bine. Am toate motivele, am ce e mai de preţ în viaţa asta, un copilaş atât de frumos. Merg mai departe pentru că am pentru ce. Nu sunt nici prima, nici ultima. Viaţa e făcută s-o trăim spontan, aşa cum nu te aştepţi. Asta este cea mai bună alegerea pe care am făcut-o în momentul de faţă amândoi. Dragoste cu forţa nu se poate”, a spus Elena.