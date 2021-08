Cristina Neagu a anunțat când revine la națională. Care este obiectivul marii handbaliste

Cristina Neagu a anunțat când revine la națională. Marea handbalistă a fost dezamăgită după ratarea calificării la Jocurile Olimpice de la Tokio. Apoi, în aprilie, după calificarea la Campionatul Mondial din Spania, ea a declarat că se retrage temporar de la națională. Acum, Cristina Neagu a vorbit despre reîntoarcerea la reprezentativa antrenată de Adi Vasile.

Cristina Neagu a anunțat când revine la națională. Sportiva declarată de 4 ori cea mai bună handbalistă a lumii a ales să se retragă de la reprezentativa României, în aprilie. Cristina Neagu n-a putut trece ușor peste ratarea calificării la JO 2020. A tras de ea și a fost decisivă, apoi, în dubla cu Macedonia de Nord ce a asigurat accesul naționalei la Campionatul Mondial din Spania. Apoi, a făcut public faptul că face un pas înapoi, temporar, din echipa tricolorelor. Și s-a și operat la genunchiul stâng.

Acum, cu ocazia unui eveniment organizat de CSM București, clubul unde este legitimată, „tigroaica” a declarat că încă nu i-a trecut supărarea cauzată de neparticiparea la Jocurile Olimpice.

Supărarea că nu am fost acolo este foarte mare. Eu consider că meritam să fim la Jocurile Olimpice, din păcate nu am obţinut această calificare nu doar din cauza noastră. Bine că s-a încheiat această ediţie a Jocurilor, pentru că pentru mine a fost dureros să privesc meciurile la televizor”, a spus Cristina Neagu .

Cristina Neagu a mai declarat că se va întoarce la națională abia în 2022. Aceasta înseamnă că ea nu va juca la Mondialul din Spania, programat între 1-19 decembrie. Și nici la primele meciuri din calificările pentru Euro 2022, ce vor începe în luna octombrie.

Eu am declarat deja că în anul acesta nu voi participa la nicio acţiune a echipei naţionale şi că mă voi întoarce la lot în 2022. Cu echipa naţională nu ne jucăm, mergem, nu mergem. Eu am spus de la început că am nevoie de o pauză din punct de vedere fizic, chiar şi psihic. Aşa că eu cu siguranţă anul acesta nu voi participa la nicio acţiune, mă voi întoarce la anul. Eu îmi doresc în continuare să fac performanţă la echipa naţională, doar că am nevoie de o pauză de punct de vedere fizic pentru că m-am operat din nou şi simt că aceasta ca este cea mai bună decizie pentru mine în acest moment”, a anunțat interul dreapta.