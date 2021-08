Cristina ICH, înjurată grav pe aeroport. Cum a atras iubita lui Piți Jr. furia unui pasager

Cristina Ich a avut parte de momente de panică la aeroport, după ce aceasta s-a grăbit să prindă avionul. Cunoscuta influenceriță din România a fost înjurată de mama focului de un bărbat aflat la coadă la bagaje, nemulțumit de faptul că aceasta i-a rugat pe cei din față să o lase să treacă înainte, ca să nu piardă avionul.

Astfel că după ce s-a grăbit să ajungă la aeroport, Cristina Ich s-a izbit de furia unui bărbat atunci când a îndrăznit să ceară să îi fie permis accesul mai în față, la coada de la bagaje. Bărbatul în cauză ar fi înjurat-o ca la ușa cortului, atât pe ea, cât și pe o altă doamnă care se afla în aceeași situație.

Mai să izbucnească în plâns, Cristina Ich le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram tot ce a pățit, șocată fiind de comportamentul bărbatului.

„Am ajuns în ultima secundă la poartă. Nu vă puteți imagina cam câți nervi am. Îmi vine să plâng de nervi. Dacă nu ne-a înjurat, pe mine și pe o doamnă pe care am ajutat-o, un om în toată firea, cred că avea în jur de 60 de ani … Din ”tupeistele dra*u” nu ne-a scos … nu vreți să știți ce ne-a făcut. Oameni mai răi ca ăștia eu nu am văzut”, a povestit Cristina Ich despre acest incident prin care a trecut.