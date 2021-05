Ce mașină de lux și-a cumpărat Cristina ICH. Vedeta nu s-a uitat deloc la bani

E zi fericită pentru Cristina Ich și Alex Pițurcă, după ce aceștia și-au achiziționat două mașini de lux, cu care, evident, vor face senzație în trafic.

Prețurile bolidurilor vedetelor se ridică la valori la care mulți nici nu îndrăznesc să viseze. Vestea a fost dată chiar de Cristina Ich pe rețelele de socializare, postând mai multe imagini cu mașinile de lux care i-au impresionat pe fani.

Cristina Ich a spus că mașina lui Alex Pițurcă i se pare mai frumoasă decât a ei, dar a spus că ei nu i s-ar fi potrivit deloc stilului său.

Cristina Ich, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri, a povestit cum a început implicarea sa în online, unde a ajuns să devină cunoscută.

„Eu nu am fost conștientă. Ca un om inconștient, m-am băgat cu un băiat și am început să mă scălămbăi pe Facebook. Viață m-a dus unde a vrut ea. Eu am plecat, mama și-a refăcut viață, suntem o familie fericită. Am intrat la facultate, apoi eu am ajuns la o agenție de modeling am plecat la Milano, Londra. Mi se părea că băiatul de la Bromania seamănă cu actorul din Prison Break.

I-am dat un mesaj, am făcut un filmulet și a avut succes. Începi să ai succes și ai impresia că trebuie să faci tu lucrurile și să nu mai depinzi de nimeni. Să fiu propriul stăpân, să nu fiu la cheremul nimănui. Am început să fac chestiile astea de dezvoltare personală, cum să ne îmbracăm, și făceam niste porcarii la început. Eu am încercat să fiu pe placul tuturor dar am înțeles tărziu că nu se poate”, a declarat Cristina Ich, acum ceva timp, pentru alephnews.ro. Amintin că Cristina Ich s-a aflat pe primul loc în topul inflencerilor din 2020.