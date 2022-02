Cristina Dorobanțu revine în România. Ce se întâmplă cu emisiunea Puterea Dragostei EXCLUSIV

La finalul anului trecut, Kanal D anunța public că reality show-ul „Puterea Dragostei” se mută cu filmările la București. Moment de bucurie, dar și de regret pentru Cristina Dorobanțu. Vedeta este cea care a moderat ultimele două sezoane. Chiar dacă în aproape doi ani de locuit în Istanbul nu a învățat limba, nici cum să prepare delicatesele lor culinare, prezentatoarea TV se reîntoarce din Turcia pentru finala sezonului, cu un film parcă făcut pentru ea.

A locuit în Turcia, patria mamă a serialelor, însă mărturisește că timpul liber care era extrem de limitat nu i-a permis să cunoască niciun producător de film, nici să se intersecteze cu vreun actor pe platourile de filmare. Totuși, Istanbulul i-a oferit o poveste atât de impresionantă despre care ea afirmă că ar fi propriul ei film.

Nu visez la roluri scrise pentru mine sau la distribuții în care să am rolul principal, dar cu siguranță foarte multe persoane s-ar regăsi în poveștile de viață pe care le-am trăit, dar și în cele la care am fost martoră”, ne-a mărturisit Cristina Dorobanțu.

Am învățat din aceste experiențe neplăcute, m-am maturizat. Sunt mândră de ceea ce am construit. Am plecat dintr-un oraș de provincie să cuceresc lumea. Nu știu dacă am cucerit lumea. Dar am cucerit oameni cărora le mulțumesc că îmi sunt alături. Au contribuit la evoluția mea, mă înțeleg și mă acceptă așa cum sunt.

Nu doar că a ajuns să prezinte una dintre cele mai urmărite emisiuni TV din România, dar Cristina susține că visa la această experiență încă de când era o copilă.

Vedeta nu privește cu regret faptul că nu mai locuiește în Turcia, ci consideră că a încheiat cu succes acest capitol important din viața ei și că era timpul să revină acasă, în sânul familiei și al prietenilor.

„Întodeauna când mă gândesc la România, mă gândesc la familie, la fericire. Eu m-am bucurat din plin de experiența pe care am trăit-o în Turcia, dar îmi amintesc perfect ziua în care am fost anunțată că voi reveni acasă și m-am bucurat din suflet. Îmi doream de ceva vreme să revin acasă, alături de cei dragi.

Cristina Dorobanțu nu s-a întors acasă doar cu o experiență de viață și cu multe lucruri învățate pe plan profesional, dar și mai slabă cu câteva kilograme. Regimul de muncă, dar și orele întregi de filmări au făcut-o să aibă acum o siluetă de invidiat.

Prezentatoarea TV ne-a mărturisit că deși cei de acasă cred că ea ține tot felul de diete și că doar a trecut pe lângă tarabele cu mâncare tradițională turcească, adevărul este că în tot acest timp nu a mâncat deloc foarte sănătos.

„În toată această perioadă am învățat enorm, am lucrat împreună cu echipa într-un proiect de anvergură, filmat în regim de live, am cunoscut o serie de oameni, caractere diferite, a trebuit să fiu mereu lângă ei, să gestionez ceea ce se întâmplă în platoul emisiunii, cu concurenții.

Sunt foarte multe lucruri pe care le deprinzi fiind tot timpul într-un platou de filmare. Ceea ce nu am învățat cât am stat în Turcia a fost gătitul. Nu am experimentat această artă, dar am gustat bucatele tradiționale turcești. Îmi plac preparatele turcești, dar, contrar aparențelor, mie îmi place mâncarea de la fast food. Și am mai învățat câteva formule de salut în limba turcă”, ne-a mai povestit Cristina Dorobanțu.