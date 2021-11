Puterea Dragostei a rămas fără buget? Ce se întâmplă cu emisiunea de la Kanal D

A rămas emisiunea Puterea Dragostei, de la Kanal D, fără buget? Întrebarea este una legitimă, de vreme ce show-ul filmat până acum în Turcia, se va muta într-o casă nouă, în București, pentru un nou sezon. De altfel, se dă startul castingului pentru sezonul cu numărul cinci al emisiunii Puterea Dragostei, iar concurenții nu vor mai trebui să călătorească în Turcia pentru a intra în celebra Casă Puterea Dragostei, căci ea va fi chiar în București.

Deși oficial nu se cunosc motivele pentru care Casa Puterea Dragostei este de-acum la București, și nu tot pe tărâm turcesc, un lucru rămâne neschimbat, și anume, că în acest show de la Kanal D doar iubirea va conta.

De altfel, cel de-al cincilea sezon al emisiunii le pregătește telespectatorilor și o experiență unică, diferită de ceea ce au văzut până acum, întrucât provocările concurenților se anunță a fi uriașe, emoțiile intense și stări trăite la cote înalte.

Cei care organizează castingul pentru Puterea Dragostei spun că la acest show se pot înscrie toți cei care au împlinit vârsta de 18 ani și care își doresc cu adevărat să își găsească jumătatea. Ei pot să acceseze link-ul casting.kanald.ro și să răspundă la întrebările ce vor fi afișate.

Astfel, prezentatoarea emisiunii, Cristina Mihaela Dorobanțu, este pregătită să filmeze sezonul 5, căci deja s-a dat startul înscrierilor.

Amintim că înainte ca prezentatoare a acestui show să fie Cristina Dorobanțu, la cârma emisiunii a fost Andreea Mantea. Ea a renunțat pentru a petrece mai mult timp cu fiul ei, David.

„Am renunțat la această emisiune nu pentru că mi-a fost greu, nu pentru că mi-a fost rău! Am renunțat tocmai pentru că era prea frumos! Adică… concurenții aveau atât de multe trăiri și lucruri frumoase!

Aveam senzația că viața mea e pusă pe pauză, că niciodată nu aveam timp să vin acasă, aveam senzația că niciodată nu aveam timp să fac nimic din ce-mi doream! Am ales să rezist pentru că îmi plăcea foarte mult!

Dar am luat această hotărâre pentru David! Nu mai era vorba despre mine! Toată tinerețea mea am lucrat și nu am ținut cont unde mergem, cât durează. Nu mi-am ales eu să lucrez în televiziune, pur și simplu așa mi-a fost dat, așa mi-a fost scris!

Ador să lucrez! Dar, iată că fiecare proiect m-a adus până aici! Vrea să lămuresc această situație”, spunea vedeta.