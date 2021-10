Eliminare dureroasă la Puterea Dragostei. Ce s-a întâmplat în ultima emisiune, a început să plângă

A fost eliminare dureroasă la Puterea Dragostei. Iată ce s-a întâmplat în emisiunea recentă. O concurentă extrem de votată a părăsit competiția, pe baza unor probleme pe care trebuie să le rezolve acasă.

Este vorba despre Ile, una dintre cele mai cunoscute concurente ale sezonului 4 a emisiunii Puterea Dragostei. Ea a intrat în competiție cu foarte multă hotărâre, o poveste de viață impresionantă și încredere de sine. Concurenta a fost eliminată în ediția de duminică, 24 octombrie 2021, spunând că are niște probleme personale de rezolvat acasă.

Atât prezentatoarea, cât și ceilalți concurenți și-au luat rămas bun de la Ile. Ea se poate întoarce în emisiune în urma votului telespectatorilor.

Cristina Mihaela: „Ai fost de la început. Ești controversată, ai o poveste foarte puternică”

Ile: „Chiar dacă m-am certat sau nu, mi-au intrat la inimă toți, chiar și Radu. Nu am ură pentru nimeni”

Cristina Mihaela: „Ceea știm cu toții că ești extrem de votată. Tu știi că ai tău susținători de pot aduce înapoi, important este să îți dorești”

Ile: „Dragilor, vreau să vă mulțumesc din suflet că m-ați susținut în fiecare săptămână.

În fiecare săptămână am fost favorită și am fost în top. În momentul în care o să rezolv ce am de rezolvat momentan acasă, am să postez la mine pe Instagram, ca să mă votați să vin înapoi. Îmi doresc să vin, dar am niște chestii mai importante de rezolvat pentru mine și familie”, a spus aceasta.