Cristina Cioran i-a rupt turta fetiței sale. Ce a ales micuța de pe tăviță. EXCLUSIV

La nici două luni de când și-au botezat fetița, Cristina Cioran și tatăl micuței, Alexandru Dobrescu, au sărbătorit-o ieri pe Ema, cu ocazia zilei de naștere. Aceasta a împlinit un an, iar cu acest prilej părinții i-au organizat o mică petrecere, în care nașii i-au rupt turta. Micuța a ales de pe tăviță rujul, cheile de la mașină și microfonul.

Cristina Cioran a devenit mamă pe data de 18 iulie, când a născut prematur o fetiță, în în a 29-a săptămână de sarcină. Micuța a stat în spital mai bine de o lună, și în niciun an, vedeta a trecut prin cele mai contradictorii sentimente, de la agonie la extaz, și invers. A trăit bucuia de a afla că este însărcinată, atunci când nici nu se mai aștepta, dar apoi a trecut prin agonia de a-și vedea fetița în incubatoarele de la terapie intensivă. Au urmat nopți nedormite, multe lacrimi vărsate, multe drumuri la spital, atât cât i se permitea, pentru a-și vedea micuța.

Acum, micuța care ieri a împlinit un an, este o frumusețe de fetiță, sănătoasă, cuminte și veselă tot timpul. La nici două luni de la botez, părinții au păstrat tradiția, iar după ce nașii i-au rupt turta, au dat o mică petrecere, cu apropiații, la casa unde locuiesc.

Altfel, în această perioadă, Cristina este ocupată cu lansarea noii sale colecții, vedeta deținând împruenă cu iubitul său două magazine în Calea Floreasca. Aceasta ne-a mai mărturisit că deși colaborează și cu un atelier, de 2-3 ori pe săptămână ea e cea care coase singură hainele.

„Avem multă treabă, lucrăm la colecția nouă toamnă-iarnă, pentru brandul nostru de haine, precum și la alte proiecte. Avem și haine unisex, dar eu mă axez pe partea de rochii, colecția va fi una spectaculoasă. Majoritatea sunt făcute de noi, de Alex sau de mine. Cos câteva zile pe săptămână. Colaborăm cu niște ateliere, noi lucrăm tiparele, ei le execută. Intenționăm și să ne facem un atelier al nostru, dar aș vrea să fie aproape de noi. Avem două magazine în Floreasca, de unde cumpără foarte mulți străini.

Lucrez la rochii elegante, de ocazie, dar nu pe genul clasic, ci să iasă în evidență. E vorbsa despre un stil vestimentar care să te scoată în evidență, să se vadă personalitatea. Nu mi place să mă bag în mulțime și să trec neobservată.

Un pantalon poate fi 300-400 lei, un hanorac și 450-500. Dar intră 3 metri de materiale. Te și ascunzi în ele, dar și ieși în evidență. Materialele sunt de calitate. Îmi place foarte mult ce fac, dintotdeauna am cochetat cu asta, am avut această pasiune. Am avut și prezentări de modă și mi-a plăcut tare mult”, ne-a mai spus vedeta.