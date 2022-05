Cristina Cioran și-a botezat fiica: „Am plâns continuu!” Ce s-a întâmplat în timpul slujbei EXCLUSIV

Cristina Cioran și tatăl fetiței sale, Alexandru Dobrescu, și-au botezat fetița în weekend. Preotul care a oficiat slujba este Vasile Ioană, un bun prieten de-ai actriței. Aceasta l-a cunoscut în cadrul unei emisiuni tv, în urmă cu câțiva ani. Vedeta ne-a mărturisit că a avut mari emoții în timpul slujbei, motiv pentru care a plâns tot timpul. În comparație cu ea, fetița sa Ema a fost foarte cuminte. „Nu a plâns nici atunci când a băgat-o în cristeliniță”, a adăugat Cristina Cioran, în exclusivitate pentru Impact.ro.

După ce a amânat acest eveniment în luna noiembrie din cauza pandemiei și pentru că-și dorea ca la botez să nu fie frig, Cristina Cioran și iubitul său, Alexandru Dobrescu, și-au creștinat fetița la biserica de lângă Arhitectură.

Potrivit propriilor dezvăluiri ale prezentatoarei tv, micuța Ema nu a plâns nici măcar în momentul în care a fost băgată în cristeliniță. Cea care a avut emoții mari a fost… chiar actrița!

Vedeta și-a dorit cu orice preț ca micuța sa, Ema, acum în vârstă de 10 luni, să fie botezată de părinele Vasile Ioană, un bun prieten de-ai săi, și a fost, la fnal, extrem de încântată de slujba religioasă.

„Eu am avut emoții, am plâns toată slujba, copilul meu era botezat. Am fost la preotul Vasile Ioană, prietenul meu foarte bun pe care l-am cunoscut la tv, la biserica de la Arhitectură. A ținut o slujbă foarte frumoasă, mi-am dorit mult să ajung la el.

După ce am stabilit data, am fost să vedem și nu avea loc. Dar când mi-a arătat programul, m-am uitat eu mai bine și am văzut ca avea o fereastră. Părintele acesta, pe lângă faptul că are farmec, trece sticla, e atractiv și simpatic, spune aceste lucruri, destul de învechite pentru mulți, cu foarte multă notă de modernism încât atrage foarte tare.

Vorbește pe limbajul tinerilor, e foarte plăcut. Ne-a explicat taina botezului, de ce botezăm copilul, de ce nu așteptăm să-și aleagă singur religia. A făcut o comparație foarte faină, că părinții îl botează fără voia lui pentru că e prea mic, așa cum atunci când are febră, pentru binele lui, îi dai și un antitermic, tot fără voia lui. Iar atunci când crește, își alege el, dacă își schimbă religia”, a mărturisit Cristina Cioran în exclusivitate pentru Impact.ro.