C.T Popescu, reacție dură la adresa Simonei Halep: „E o întâmplare pentru România”. Ce spune el despre Bianca Andreescu

Cristian Tudor Popescu a făcut primele declarații, după finala US Open 2019 care s-a desfășurat sâmbătă – 7 septembrie, în urma căreia Bianca Andreescu a câștigat marele trofeu. În mesajul său, cunoscutul jurnalist nu a scăpat-o din vedere nici pe Simona Halep, la adresa căreia a avut o reacție dură.

Ce spune Cristian Tudor Popescu despre Simona Halep

„Simona este o întâmplare fericită pentru România, în vreme ce Bianca este un produs de top”, așa sună declarația lui Cristian Tudor Popescu, făcută la postul de televiziune Digi 24.

„Simona a jucat cu Serena, la Wimbledon, ca la Călugăreni”, a mai spus el la tv.

Comentarii la adresa celor două jucătoare au fost și pe pagina de facebook a jurnalistului, unde acesta și-a susținut ideea.

„Și trebuie s-o spunem: Simona Halep e o întâmplare minunată, care s-a făcut singură, a României.

Bianca Andreescu este produsul superb al unui sistem, al atitudinii față de tenis și de sport dintr-o țară democratică bine rânduită.

De câte ori câștigă Simona, trăim cu teama ascunsă că vraja se termină, că poate e ultima. Când mă uit la Bianca, văd, după fiecare victorie, șirul celor ce vor veni ani mulți de-acum înainte…”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe pagina sa de facebook.

Simona Halep, prima reacție după ce Bianca Andreescu a câștigat US Open

Sâmbătă, Bianca Andreescu a devenit marea câștigătoare de la US Open, după ce a reușit s-o învingă pe Serena Williams.

Performanța obținută a ajutat-o pe Andreescu să ajungă pe o poziție mai bună în clasamentul WTA. Ea deține acum locul 5, iar Simona Halep a ajuns pe locul 6.

În urma victoriei de la US Open, și Halep i-a transmis sportivei de 19 felicitările sale.

”Felicitări ,Bianca Andreescu, pentru performanța extraordinară și pentru primul tău turneu de Grand Slam câștigat. România este mândră de tine”, a scris Simona Halep pe Twitter.

La sfârșitul partidei cu Serena Williams, Bianca a făcut primele declarații despre meciul din finala US Open.

„E greu de explicat, e greu de spus în cuvinte. Am muncit mult să ajung aici. Anul acesta a fost ca un vis pentru mine.

Faptul că am ajuns aici să joc aici cu Serena, o legendă, este ceva unic. Am încercat să pășesc pe teren și să nu mă gândesc la adversară. Sunt mândră de cum am jucat”, a spus Bianca Andreescu, la finalul partidei.